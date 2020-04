Enseignements à tirer du Covid-19 dans notre pays

L’évolution de la pandémie du Covid-19 qui se répand dans le monde entier, et en parallèle la frustration qui occupe ma communauté qui ne...

Je me permets donc d'indigner l'irresponsabilité du gouvernement sur le retard de la mise en place des moyens de dépistage du covid-19.

Comment peut-on comprendre que jusqu'à lors l'Etat n'a pas pu commander ne serait-ce qu'un modèle de machine de PCR pour tester la population ?

Comment peut-on oser s'adresser à la nation en disant qu'aucun Comorien n'est porteur du virus du Covid-19, sachant que la situation des pays insulaires qui nous entourent concernant le nombre de cas ne fait qu’augmenter ?

Comment peut-on faire des tournés en lapidant l'argent du contribuable soi-disant pour des visites des sites de prise en charge, et pourtant aucun moyen de prévention et de dépistage n'est mis à disposition ?





J'implore haut et fort notre gouvernement afin de prendre des mesures sérieusement.



Ne voyez-vous pas que les pays qui possèdent des plateaux techniques de dernier cri, perdent chaque jour des vies massivement ? Que faire, nous, peuple Comorien face à une telle pandémie ?

A part les messages de sensibilisation qu'on ne cesse d'évoquer et propager quotidiennement, je lance un appel au gouvernement d'adopter des principes de mesures que je juge adapté à notre situation socio-économique :



Commander dans les plus brefs délais au minimum 5 machines de PCR qui seront affecté dans les sites de confinement prévu. Former rapidement les médecins et les personnels paramédicaux des gestes de prise en charge en réanimation, intubation, pose de voie veineuse...etc. Déployer sur le terrain à l'ensemble du territoire, un dépistage de masse de la population local.





Une fois ces mesures mise en place et appliqué, nous saurons que désormais la population locale est bien équipée et protégée. Il serait de même de renforcer les mesures de surveillance de nos frontières en plaçant des sites de dépistages dans chaque aéroport et port du territoire national.





Certains pourront dire que je rêve, peut-être qu’ils ont raison... mais j'ai l'ultime conviction que l'Etat pourrait faire mieux avec une toute petite volonté. On a vu avec les assises, les campagnes des élections et les voyages continus de notre chef d'Etat, comment est lapidé l'argent du contribuable comorien. On a fait face à Kenneth ! les aides reçus par notre gouvernement, le retrait de 10% de nos salaires...etc.





Je souhaite bon courage à mes collègues du corps médical qui ménage tout leur effort pour sensibiliser la population au mieux. Ce combat on le vaincra ! mais avec l'appui de notre cher gouvernement. Le cas contraire serait identique que d'envoyer des militaires mener une guerre sans armes.





Avec volonté, l'Etat peut pour sauver notre peuple ! Sur ce, cher peuple Comorien, continuez à vous abstenir des rassemblements, suivez les mesures de préventions de sécurité et sanitaire mais surtout restez chez vous !





ALI MOHAMED Mouanwiya

Infirmier Diplômé D'Etat en formation master 2 de Santé Publique et Nutrition Humaine.