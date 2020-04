Dr Karihila : L’heure n’est pas à la panique et aux polémiques

Dr Karihila - Covid 19 : Peuple comorien, le virus ne plaisante pas, soyons vigilants En se propageant en France et à l’ile comorien...

En se propageant en France et à l’ile comorienne de Mayotte, le coronavirus a frappé indiscutablement aux portes des trois autres iles des Comores.





Je saisis donc cette occasion pour présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes du coronavirus de nos concitoyens vivant en France et à l’ile comorienne de Mayotte et souhaite un bon rétablissement aux malades.





Il est donc indispensable de prendre les mesures qui s’imposent pour mieux protéger nos concitoyens. Le monde est en guerre contre cette pandémie. Partout les médecins, l’armée et la société civile sont en premières lignes pour combattre cette ennemie invisible. Donner à ces institutions les moyens nécessaires pour y faire face s’avère donc indispensable :





- Aux hôpitaux, le dispositif de prise en charge des malades éventuels, des tests de dépistages, d’informations de proximité ; etc.

- Aux forces de l’ordre, les moyens de surveiller efficacement nos frontières maritimes, terrestres et aériennes qui ne se limitent pas seulement à Anjouan, ainsi que les moyens de faire respecter le confinement en tant voulu.

- Aux communes, les moyens de s’assurer des stocks alimentaires au cas où le virus fait surface et qu’on se heurte à un confinement complet et prolongé. aussi, il est indispensable de régulariser les salaires des agents de l’Etat, quitte à les verser d’avance.

- Les acteurs économiques doivent œuvrer pour alléger la vie des citoyens confrontés au chômage et à la précarité économique. L’heure n’est pas au profit ; il est à l’unité et à la solidarité. N’augmentez pas s’il vous plait les prix des produits de première nécessité.





- A la société civile, les moyens nécessaires pour pouvoir sensibiliser la population.

Nous appelons tous les comoriens de l’intérieur comme de notre diaspora à respecter les consignes de sécurité pour venir à bout de ce virus mortel. Et par mesures de précaution, limiter davantage les rassemblements de plusieurs personnes pour prévenir le danger. Restez chez vous s’il vous plait. A quoi sert de fermer les mosquées si on entretient le désordre aux marchés, dans la circulation routière et dans les places publiques ?





Pour rappel, le virus est né dans un marché de Wuhan en Chine. C’est pour cela qu’il faut faire respecter par les forces de l’ordre les mesures de sécurité requises dans les marchés notamment. La propreté et la distance d’un mètre entre les individus, portez toujours les masques et laver régulièrement les mains avec de l’eau au savon et javel, s’il vous plait. Pour la circulation routière, il est nécessaire de réduire de moitié le quota requis.





Par exemple, 9 personnes pour les bus de 18 places, ainsi de suite, pour éviter le rapprochement des passagers. Cela suppose de mesures d’accompagnement à savoir la réduction de moitié du prix du carburant durant la période de crise. L’heure n’est pas à la panique et aux polémiques.





Le coronavirus a déjà tué des milliers des personnes dans le monde et continue de tuer. Nous devons agir et vite pour y faire face. Nous en appelons aux médecins, à la société civile, aux journalistes, aux autorités religieuses, locales, régionales et politiques à s’unir pour prévenir cette pandémie de coronavirus.





Puisse Dieu épargner les Comores de cette pandémie de coronavirus et faire disparaitre ce mal de la planète. Amen !





Le 02/04/2020

Dr Hamidou Karihila