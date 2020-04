Décès du Grand Mufti : Message de condoléances du CNT

Le Conseil national de Transition





Un message de condoléance suite à la mort du Grand Moufti.





En cette douloureuse perte, le gouverneur MouigniBaraka Said Soilihi, en son nom propre et au nom du Conseil national de transition, adresse à la famille du Grand Moufti de la République, Said Toihir Ben SaidAhmed Maoulana, à ses enfants, à la ville de Ntsoudjini et à l’ensemble du peuple Comorien, ses douloureuses condoléances et ses sincères compassions pour cette grande perte inscrite dans le destin imparable de Dieu, le tout puissant.





Le Conseil national de transition implore le tout puissant et le tout miséricordieux d’accorder à la famille du défunt patience, foi et réconfort pour faire face à cette épreuve divine.





Le monde religieux, les enseignants, le monde intellectuel, l’ensemble des Ulémas et toute la nation ont perdu un Grand connaisseur de la religion musulmane de renommé international, un érudit et un vulgarisateur infatigable de l’Islam depuis son plus jeune âge jusqu’à la fin, ce qui lui ont valus la place importante qu’il occupa au niveau national en tant que Grand Moufti.





Du lieu où il repose désormais son âme, puisse Dieu, le tout puissant l’accueillir dans son infini miséricorde !





Fait à Moroni le 09 avril 2020

Le Gouverneur et Président du CNT, Mouigni Baraka Said Soilihi