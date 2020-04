Décès de Mouzaoir Abdallah : Message d’Ahmed Hassane El-Barwane, secrétaire général du parti JUWA

Mouzaoir Abdallah

L’ancien ministre Mouzaoir Abdallah vient d’être rappelé à Dieu. Cette soudaine disparition, avec celle de l’ancien ministre Abdoulmadjid Youssouf, constitue une perte immense pour la nation toute entière, et plus particulièrement pour la ville de Moroni; elle me cause un profond chagrin.





À l’heure où notre nation est prise en tenaille par les incertitudes, la disparition de l’homme d’Etat sonne comme le glas d’une époque où les engagements politiques se nouaient autour des idées et au nom de la grande Histoire, où la vérité des hommes se mesurait à l’aune de la fidélité à leur parole.





Mon émotion est immense lorsque le souvenir de l’année 1967 vient à ma rencontre : adolescent déjà rebelle et rétif à l’ordre colonial, je suis ébloui par le flamboyant discours du jeune député auprès de qui je vais coller le char de mon apprentissage et de mon destin politique.





Son parcours exceptionnel, la force et la hauteur de ses idées, ainsi que le combat politique qu’il a su mener au seul service du pays sont connus; les historiens rendront compte et sans aucun doute justice des actes posés et des qualités de l’homme d’Etat. J’y reviendrai moi-même pour apporter témoignage et éclairage à ce destin comorien.





Pour n’avoir jamais eu de cesse de me trouver à ses côtés durant les difficiles combats que l’homme d’Etat a livrés par le passé, et d’avoir continué à solliciter ses conseils ou avis jusqu’à ces dernières semaines, je voudrais au nom de ma famille politique et en mon nom propre, présenter mes condoléances à la nation et à la ville de Moroni, et transmettre mes pensées émues à son épouse et à ses enfants.





Ahmed Hassane El-Barwane

Secrétaire-général du JUWA

Moroni, ce 30 avril 2020