Covid-19 : Mayotte confrontée à une situation épidémique sérieuse

Avec 433 cas aujourd’hui, et davantage de personnes hospitalisées, Mayotte est désormais confrontée à son tour à une situation épidémique sérieuse.

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 433

Hospitalisation au CHM : 34

dont le nombre de patients dans le service de réanimation : 5

Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8ème jour de début des symptômes) : 235

Décès : 4





Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 2600 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.



Pendant le mois du Ramadan, on adopte les bons gestes, pour soi-même et pour les autres !



L’augmentation du nombre de cas se confirme à Mayotte et toutes les classes d’âge sont désormais concernées par la maladie.





Même en l’absence de signes (fièvre, toux, difficultés à respirer), on peut être porteur du virus et le transmettre à ses proches. Il n’existe ni vaccin ni médicament pour éviter la contamination. La seule façon efficace de se protéger et de protéger les autres est de réduire les contacts entre les personnes, y compris au sein d’une même famille, et de respecter les « gestes barrière » :



Se tenir à plus d’1,5 m les uns des autres

Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

Tousser ou éternuer dans son coude

Ne pas cracher par terre

Ne pas serrer la main, ne pas faire la bise

Pendant le mois du Ramadan, la protection des uns et des autres est donc l’affaire de tous et le respect des consignes de confinement et de la pratique des gestes barrière est plus que jamais de mise.



ARS Mayotte