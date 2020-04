Covid-19 : La sécurité et l’harmonie sont les premières valeurs de l’islam

CHERS AMIS ET HONORABLES





A l’instar du paludisme, le CORONA est une maladie de l’ordre des épidémies. Au moment ou le monde est devenu désormais un village, et notre pays devenu un des quartiers de ce village mondial, notre devise est unilatérale. Se protéger et protéger les autres. Un geste simple suffit. Laver les mains et éviter les rassemblements. Pendant cette période provisoire, ce ne sont pas les mosquées qui sont détestées, mais c’est l’existence de chacun de nous qui est censé être protégé.





A travers cette période, les habitudes des musulmans ne doivent pas changer. Pour éviter le déluge et la transmission de la maladie chacun peut avoir des récompenses et THAWABES, en honorant le jour des vendredis et le mois du ramadan par les bons habits, boubous et bonnets y compris, en faisant la prière à la maison.





Une prière ou un DOUAN qui a été faite secrètement entre l’homme et dieu est directement exaucé. D’où le verset coranique « WALATJHAR LISWALATIKA » la sécurité et l’harmonie sont les premières valeurs de l’islam. Lorsque le prophète voulut envoyer un SAHABA à Damas comme gouverneur, il lui demanda une question sur comment ce SAHABA allait gouverner cet état, puis le SAHABA lui répondit qu’il appliquera le coran et les hadiths, puis le prophète lui rappela qu’il reste une chose.





Le SAHABA répondit qu’il utilisera la sagesse. Puis le prophète envoya le SAHABA d’aller gouverner cet état. La sagesse c’est la décision et l’intelligence entreprises pour protéger la société et la sécurité. Le coran s’est qualifié de livre de sagesse. Le vin par exemple est interdit par le coran mais le coran dit que si le vin est censé sauver une vie, ainsi la personne en question est autorisée et préconisée de boire seulement la quantité censée lui sauver la vie.





D’où le verset « FAMANI DHTOIRRA HAYRA BAHINE WA LA ANDINE FALA ITHMA ANLAYAHI» sauver une vie est la première valeur de l’islam. Le coran dit « WAMAN AHYAHA FA QA-ANNAMA AHYA NNASSA JAMIAN » litteralement signifiant que celui qui sauve une vie beneficie une bonne recompense semblable à celui qui sauvé toute l’humanité. la sagesse c’est la décision que l’homme entreprend en acceptant de perdre certaines intérêts pour sauver la paix et la sécurité. La sécurité sanitaire y est inclue. Dans deux hadiths du prophète ; le prophète dit que la personne porteuse de parfum ou d’odeurs qui semblent nuire les gens est interdit de faire la prière à la mosquée.





Un autre hadith du prophète dit que les gens qui semblent être menacés en faisant la prière à la mosquée sont déconseillés d’y aller. Le coran dit « SALAMOUN QAWLAN MINE RABBI RRAHIM » la paix est un salut et une parole émanent de dieu le plus clément. C’est-à-dire que dieu aime la paix. Le mot ISLAM est dérivé de SALAM qui signifie la paix. A travers cette période provisoire le comportement du musulman ne doit pas changer. L’hygiène de se laver les mains est un rituel pour l’islam. Le prophète dit : « ANNADHOOIFAT MINA L-IMANE » le ADHANA , appelle à la prière est conservée et ne change pas. Même si on fait la prière à la maison mais on dit HAYYA ANLA SSOILA.





Littéralement signifiant, Soyez fervent en faisant la prière. Le ADHANA, le coran, sont prononcés en arabe mais ce sont des rituels qu’on ne peut pas les changer, comme aussi LABBAYKA DHOIHOUMMA LABAYAKA ce sont des rituels, des devises et des institutions de l’islam. Comme ASSOILATOU HAYROUN MINA NNAWM, un rituel ajouté par le prophète par ordre de dieu. Comme aussi « ASSALAM ALAIKOUM » qui est à la fois le salut de l’islam. Un rituel qui ne change pas de conjugaison quel que soit le genre ou le nombre. Le coran aussi ne peut pas être modifié, d’où le verset « INNA NAHNOU NAZZALNA DHIQRA WA INNA LAHOU LAHAFIDWINE. » en islam l’harmonie et la sécurité sont primordiales.





D’où le verset « FASSOULHOU HAYR » seuls les médecins sont les plus consultés à communiquer des informations. D’où le verset « FASS-ALOU AHLA DHIQRI INQOUNTOUM LA TAANLAMOUNE » et aussi les autorités. D’où le verset « ATWIOUN DHOIHA WA ATWIOUN RRASSOULA WA OULI L-AMRI MINQOUM » la sécurité en générale, et la sécurité sanitaire en particulier sont primordiales. Le coran dit : « WA IDHA DHOIRABTOUM FIL ARDHUI FA LAYSSA ANLAYKOUM JOUNAAHOUN AN TAQSSOUROU SSOILATI IN HIFTOUM AN YAFTINAKOUMOU LLADHINA KAFAROU » littéralement signifiant qu’il préconisé aux hommes d’écourter la prière si la sécurité des hommes semble être menacé par des ennemis.





La loi fait toujours des exceptions et le coran l’a dit. Même si les secteurs sont fermés, mais certains secteurs jugés fonctionnels pour gérer une situation et sauver des vies peuvent fonctionner, à l’instar de l’armée, les hôpitaux les commerces et les appareils de l’état fonctionnent conforment aux besoins urgents qu’ils portent à la nation. A travers cette situation provisoire notre devise est unique : se protéger et protéger les autres.





Que dieu bénisse le monde entier que dieu nous bénisse





EL-AMINE MOUBINE

Citoyen comorien