Coronavirus : A quoi joue la France aux Comores ?

A quoi joue la France aux Comores sur le Coronavirus ?





Depuis quelques jours, la France se livre à un sale jeu diplomatique au sujet de la gestion par les autorités comoriennes de la pandémie de Coronavirus au point de provoquer la colère du ministre des Affaires étrangères, Souef Elamine.





Fausses informations, manipulation médiatique, inélégance diplomatique, le pays des Droits de l’Homme et ses réseaux comoriens font tout pour fabriquer un cas de Coronavirus. Heureusement que le ridicule ne tue pas.





Dans une note verbale, publiée mercredi 15 avril sur les réseaux sociaux, avant sa transmission officielle au secrétariat du ministre Souef, on apprend qu’un français d’origine comorienne, serait testé positif après sa descente d’avion à Mayotte. D’accord. Et alors ?





Mais en quoi cela pourrait faire l’objet d’une note verbale ? Sans doute pour faire peur et montrer coûte que coûte que les Comores, seul pays épargné (en dehors de Mayotte) du Coronavirus en a enregistré un cas. Pourquoi les français d’origine comorienne arrivés en France n’avaient pas subi un test et mis en quarantaine ? Pourquoi seulement ceux qui sont arrivés à Mayotte ?





Comment comprendre qu’au même moment, le préfet de Mayotte s’arrange pour diffuser à la hâte l’information sur Mayotte 1ère. Pourquoi cette machination médiatique pour semer la psychose d’un cas de Coronavirus aux Comores ?





Pourquoi Mayotte 1ère décide enfin de publier ce jeudi 16 avril une information sur l’état de santé d’un mufti décédé, deux heures après la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères. Il y a anguille sous roche. Mais on le dit encore et toujours qu’il n’y a que le Conseil scientifique et les services officiels comoriens qui sont habilités à attester la présence ou non d’un cas de Coronavirus aux Comores.





La France peut compter aux Comores sur ces pions et ses réseaux. Il s’agit de ces traitres qui vendent leur dignité et leur honneur, ces Comoriens prêts à vendre leur pays pour de visas de 6000 euros. Mais un jour, ils seront démasqués. Pour finir, nous disons aux Comoriens de se calmer et d’être à l’écoute des autorités sanitaires du pays, les seules qui annonceront l’existence ou non des cas de Coronavirus dans les trois îles des Comores.





La frénésie médiatique de la France de ces derniers jours ne vise qu’à justifier une crise sanitaire de grande envergure dans la région Océan indien, aux Comores surtout, pour justifier des fonds qui seront ensuite recyclés à des fins privées par une poignée d’individus installée à Mayotte juste pour manger l’argent en provenance de la Métropole. Depuis 40 ans, c’est comme ça que ça se passe à Mayotte, une secte politico-financière continue à se faire de sous sur le dos des Mahorais. L’île est 17 fois moins pauvre que les autres départements colonisés.





Loubna Yazid