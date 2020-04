CORONAVIRUS : NE PAS SE TROMPER DE CIBLE





L’objectif de tous ceux qui ont en vue les intérêts bien compris du pays est de toute évidence d’œuvrer pour que notre archipel de quatre îles affrontent cette catastrophe mondiale le mieux possible, avec le moins de perte possible en vies humaines.





Cette lapalissade mérite d’être souligné au regard des polémiques alimentées par les rumeurs et les subjectivités des uns et des autres.





Deux événements importants se sont produits hier et nourrissent les tendances aux polémiques. Je crois qu’il faudrait s’en tenir le plus près possible des faits.





1- la personne détectée au covid-19 à Maore venant de Ndzuwani.





On peut noter arrières pensées, coups bas, aplatissement, etc. Ce qui importe selon moi c’est qu’une personne contaminée a vécu plusieurs semaines dans les 3 îles et a donc inévitablement contaminé d’autres. Le problème n’est pas de savoir s’il a été contaminé ici ou là-bas mais de prendre les mesures qui s’imposent.





Le gouvernement se ridiculise en spéculant sur le nom de la personne d’un village pour démolir la propagande française. Le plus grave c’est de continuer à affirmer qu’il n’y a pas de cas officiel, mais Mr El-Amine Soueff, dites nous comment peut-on officialiser un cas sans test ? Mettez-vous en doute le test fait à Maore sur le Comorien ? Pouvez-vous assurer quelqu’un que cette personne qui a séjourné plusieurs semaines à Ndzuwani et Ngazidja n’a contaminé personne ?





Une telle attitude ne peut que susciter de la défiance envers le gouvernement dans sa capacité à conduire efficacement la riposte au coronavirus.





2- Le malade en détresse respiratoire à Mdé





Une coordination (on ne sait pas laquelle) a diffusé un communiqué repris par habarizacomores.com ( https://www.habarizacomores.com/2020/04/communique-n5-eclaircissement-sur-la.html ) vraiment léger. Le but poursuivi était de riposter contre Hayba FM et non de fournir des éclaircissements sur cette situation. En somme le dispositif mis en place par le gouvernement sème ainsi le doute.





Comment comprendre que ces deux événements n’aient donné lieu à aucune information au journal en comorien du soir de l’ORTC. La télévision nationale « innove » en invitant un de ses journalistes pour parler du Coronavirus, en consacrant un temps énorme à la situation mondiale et en survolant celle du pays. Les questions cruciales (test, dispositif d’assistance respiratoire, masque, etc) sont ignorées par le Gouvernement, ses médias et ses comités.





Au total on en vient à s’inquiéter sérieusement. Les pratiques douteuses continuent malgré l’acuité de la situation et fragilise considérablement le pays.





Une responsabilité plus grande revient donc aux collectifs anti coronavirus qui devrait chercher à combler les lacunes du gouvernement. Il faut certes poser des revendications mais ne devrait pas s’en contenter. Il y a des choses qu’on peut faire sans le gouvernement. Il faut s’appuyer sur des médecins comme Ada pour imaginer des solutions possibles sur certains points. Par exemple comment lancer une production massive de masques ? Etc.





Le temps des bilans viendra et on espère être là pour y contribuer.





Idriss (16/04/2020)