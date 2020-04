Coronavirus : le président de Madagascar affirme connaître un remède à base de plantes

MÉDECINE - Andry Rajoelina, le président de Madagascar, y croit : l’île pourrait "changer l'histoire du monde entier" en trouvant un remède pour guérir le coronavirus. Et c’est selon lui du côté des plantes médicinales qu’il faut chercher.





Le président malgache Andry Rajoelina a affirmé dans la soirée du mercredi 8 avrilqu'un remède à base de plantes était susceptible de soigner les malades du coronavirus, qui a contaminé près d'un million de personnes et fait plus de 86.000 morts dans le monde.





"J'ai reçu une lettre le 24 mars indiquant que Madagascar possède le remède qui pourrait, au conditionnel car on doit encore le prouver, guérir le coronavirus", a-t-il déclaré au cours d’une émission télévisée, avant d’assurer en oubliant le conditionnel dont il parlait lui-même : "Cette plante médicale peut tout à fait guérir le coronavirus".





Andry Rajoelina n'a pas précisé le nom de cette plante ni l'auteur de la lettre qu'il a citée. "On va faire les essais et je suis convaincu que Madagascar va trouver ce remède", a poursuivi le chef de l'Etat, assurant que des scientifiques et des laboratoires de plusieurs pays étaient prêts à y participer. "On peut changer l'histoire du monde entier", a-t-il ajouté.









Un traitement contre le #Coronavirus conçu par les chercheurs malagasy est en phase d’expérimentation. Les patients atteints par le Covid-19 consentants pourront en bénéficier. L'exportation de ce médicament et des plantes médicinales qui le composent est interdite. April 8, 2020 Le confinement prolongé A Madagascar, l’usage de plantes médicinales est très courant. L'annonce des premiers cas de personnes contaminées par le Covid-19 a causé sur les marchés de la Grande île un vif regain d'intérêt pour toute une série de plantes ou de produits tels que le gingembre et le citron censés guérir ou, à tout le moins, protéger du virus. Dans un discours le mois dernier, Andry Rajoelina avait lui-même vanté les mérites de certaines plantes ou huiles essentielles contre le coronavirus.



L'OMS, tout en encourageant les recherches faites vers l'utilisation des plantes, a dû faire il y a quelques jours une mise en point, rappelle RFI : "À l’heure actuelle, nous n’avons aucune plante médicinale qui a fait preuve de son efficacité concernant la lutte contre le coronavirus". Le 23 mars, le président malgache a imposé aux habitants de la capitale Antananarivo et des villes de Toamasina (est) et de Fianarantsoa (centre) de rester chez eux. Dimanche 5 avril, il a prolongé ce confinement jusqu'au 19 avril pour enrayer la pandémie de Covid-19 dans son pays.



93 cas de Covid-19 ont été confirmés à #Madagascar , dont 5 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Il y a 11 cas de guérison. Aucun décès. Il est important de suivre les consignes. April 8, 2020 A ce jour, 93 personnes ont été officiellement contaminées par le Covid-19 à Madagascar. Aucune n'en est morte et 11 ont été déclarées guéries. Le président a aussi précisé que l'exportation du médicament, tout comme des plantes qui le composent, est interdite.





