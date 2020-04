CORONAVIRUS : GÉNÉRALISER L’USAGE DES MASQUES





Nous sommes nombreux à militer pour la généralisation de l’usage des masques sans parvenir à faire bouger les autorités du pays. Il semble pourtant que c’est une des mesures de base principale pour un pays comme le nôtre.





LE PLAIDOYER





La thèse suivant laquelle seules les personnes atteintes doivent porter des masques pour protéger les autres semblait l’emporter unanimement, même auprès de l’OMS. Mais force est de reconnaître sa vacuité.





Car entre le moment où une personne est contaminée et celui où elle est détectée positive, il se passe inévitablement un certain temps durant lequel le virus a été propagé, personne ne saura jamais le moment où elle sera atteinte.





Pire encore, la dangerosité du coronavirus se trouve dans les porteurs « sains », sans aucun signe mais qui pourtant infectent à tour de bras les autres.





Voilà pourquoi la véritable protection c’est de porter tout le temps le masque C’est une lapalissade. Les chinois l’ont pratiqué et considèrent que ce facteur a énormément joué dans la limitation du nombre de cas.





Résultat : le port des masques s’impose de plus à plus à tous, de plus en plus de pays adhèrent à la généralisation de l’usage des masques. Il apparaît même que c’est la pénurie qui a conduit nombre de pays à jouer à l’autruche !





Dans notre pays, d’autres facteurs jouent. La difficulté à effectuer des tests, apparemment jusqu’à ce 4 avril aucun test n’est connu, en tout cas à mon niveau de simple citoyen impliqué à mon échelle au combat contre le coronavirus. La difficulté à respecter les mesures barrières est frappante et devrait interpeller les autorités, spécialement dans les grands marchés, dans les transports en commun mais aussi dans le bidonvilles où les plus démunis sont entassés les uns sur les autres.





On peut donc affirmer avec force que l’usage général des masques s’imposent comme le principal obstacle à la propagation du virus. Bien sûr il faut continuer à appliquer strictement les autres mesures mais la base doit être l’usage général des masques. Si certains le portent mais pas les autres, cela ne servira pas à grand-chose.





Je conjure le président à Azali à être conséquent avec l’interdiction des prières collectives en décrétant de toute urgencele port obligatoire des masques dans les rues du pays.





L’objectif : 4 masques en tissu par Comorien. Un porté, un en réserve si on en besoin d’en changer et deux lavés entrain de sécher à la maison. Tissu parce qu’il serait illusoire d’utiliser des jetables qui viendraient encore complexifier la gestion calamiteuse des ordures que nous connaissons.





LE COMMENT ?





Mobiliser les ateliers de couture et lancer une production en masse, sur financement de l’État et de contributeurs généreux éventuels. Les modalités concrètes ne soulèvent pas de difficultés insurmontables. En quelques 5 jours, le pays pourraient disposer de suffisamment de masques à distribuer prioritairement aux plus démunis. Une question de vie et de mort avant l’invasion du pays





Une mobilisation volontariste comme sait le faire le président Azali sur d’autres fronts.





Idriss (04/04/2020)