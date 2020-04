Communiqué du Front pour une transition démocratique aux Comores

Pandémie COVID-19

Le front pour une transition (FTD) a pris note des mesures anti-COVID-19 prises par les autorités issues du coup d’état électoral du 24 Mars 2019.





Le FTD reconnait que malgré le retard du régime à décréter les mesures barrières, la plupart de celles-ci sont en ligne avec certaines recommandations de l’OMS. Il met toutefois en garde le gouvernement d’Azali Assoumani contre tout dévoiement de ces mesures de santé publique pour alourdir, à son bénéfice, l’arsenal de privations des libertés qui pèse sur la population comorienne.





Le FTD constate en outre, que le plan de lutte contre le COVID-19 annoncé à grands fracas ne fait nullement mention des moyens d’accompagnement et sécurisés, nécessaires à sa bonne exécution ; il ne fait pas non plus état des actions d’urgence de mise à niveau ou de reconfiguration d’un système de santé en grande déshérence pour affronter cette pandémie et pire, il passe sous silence le dépistage en masse qui a prouvé son efficacité dans d’autres pays.





Le plan exposé par Azali Assoumani n’annonce aucune disposition pertinente en faveur des citoyens ni aucun budget pour accompagner le secteur économique déjà en détresse à cause de la politique de matraquage fiscal imposé par le régime dictatorial depuis 2016.





Le FTD condamne cette attitude irresponsable qui risque, comme ce fut hélas le cas lors des catastrophes et pandémies passées, de mettre en péril de nombreuses entreprises et de plonger de nombreuses familles dans une extrême détresse économique et sociale.





Le FTD s’associe à l’OPACO et aux organes de de presse pour dénoncer les dissimulations de tests qui seraient effectués à Anjouan. Il exprime sa pleine solidarité avec le journaliste qui a mis à jour ce fait délictueux et exige en conséquence que le gouvernement d’Azali Assoumani mette en place dans les plus brefs délais, à destination de la population, un mécanisme d’informations vérifiables, transparentes, régulières sur la situation liée au COVID-19 dans notre pays





Paris le 02 avril 2020, pour le FTD

Said Antoissi Ben Bereda