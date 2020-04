BUKU NA KALAMU : le dispositif de RASMI JEUNES contre la fracture scolaire

Depuis plus d’une vingtaine de jours les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, universités et grandes écoles sont fermés...

Comme l’ensemble de la population et plus de la moitié de l’humanité, les plus jeunes d’entre nous sont confinés.





Ici, en France le ministère de l’Education nationale a pris des dispositions pour assurer « la continuité pédagogique » du service public en offrant aux élèves, collégiens et lycéens des cours assurés par leurs enseignants qui sont au front comme tous les agents du secteur de la santé.





D’autres initiatives notamment les sites comme « Pronote », « Ecole ouverte » sont développées et relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux.





Dans un pays riche et puissant comme la France où subsistent des fortes inégalités sociales et une fracture numérique incontestable, 5 à 8% des élèves ont décroché pour des raisons multiples si l’on se fie au chiffre annoncé par le ministère de l’éducation nationale et repris par les médias. Cette frange de la population risque d’être écartée de ces dispositions. Ce qui accroît substantiellement les inégalités sociales, numériques et culturelles.





Et même si de nombreuses familles disposent des outils technologiques et plus précisément d’ordinateur, poste TV, tablette et smartphone, beaucoup d’entre elles ne peuvent pas aider leurs enfants pour diverses raisons. Le capital intellectuel est un des facteurs les plus discriminants et aggravants.





La promiscuité et la présence au foyer de toute la fratrie et des parents ne facilitent pas non plus l’apprentissage et le suivi régulier des cours dans des meilleures conditions.





Les lieux de sociabilités et les structures habituels existants dans les quartiers comme les centres, bibliothèques et autres sont portes closes.





Les acteurs de terrains et notamment les associations qui oeuvrent quotidiennement à l’accompagnement de ces jeunes dans les quartiers défavorisés ne peuvent pas réaliser leurs nobles missions pendant cette période de confinement.





Conscients des difficultés rencontrées au quotidien par nos propres familles et celles de la communauté comorienne en général, RASMI JEUNES a décidé de lancer un dispositif de parrainage, d’accompagnement et de soutien scolaire, dénommé BUKU NA KALAMU.





Ce dispositif a pour ambition d’accompagner durant leur parcours scolaire des élèves du primaire, des collèges et du lycée. Il s’agit de les aider sur des questions de méthodologie, d’orientation, de soutien et de suivi scolaire et culturel pour faire de ces jeunes les cadres et leaders du futur.





Ce dispositif gratuit s’adresse aux élèves du primaire, des collèges et lycées sur des matières fondamentales notamment le calcul, le français, les maths, la physique -chimie, l’anglais et autres disciplines.





Ce suivi et ces cours seront assurés par des « accompagnateurs bénévoles et volontaires » aux profils variés : étudiants d’université, IUT, grandes écoles, jeunes ingénieurs, cadres fraichement diplômés, des enseignants confirmés et des retraités.





Les inscriptions des élèves et des bénévoles volontaires qui souhaitent rejoindre l’équipe de RASMI JEUNES se font sur les liens ci-joint que vous pouvez partager et relayer auprès de vos proches et connaissances.









Les modalités de mise en œuvre de cet ambitieux projet piloté par RASMI JEUNES et le bureau exécutif national de RASMI seront déclinées et précisées par l’équipe des encadrants dans les prochains jours.





En attendant, cet appel s’adresse à vous, familles originaires de Mitsamiouli Mdjini, de la région de Mitsamiouli, aux associations et à tous les comoriens qui souhaitent bénéficier de ce dispositif pour leurs enfants.





Aux jeunes volontaires de toutes origines qui souhaitent intégrer ce dispositif et accompagner les jeunes élèves, collégiens et lycéens, ce dispositif s’ouvre également à vous.





Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à : presidentrasmi.75@gmail.com





Le président du bureau exécutif national de RASMI

MOHAMED Bakari