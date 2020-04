Belou : le seul souci de dénoncer une récidive dans ses dérives

De Gauche à Droite, Azali et Belou Qui l’eût cru qu’au moment où tous les pays de par le monde encourage le personnel médical et paramédical dans la guerre meurtrière contre la pandémie de covid-19, monsieur Belou, en sa qualité de directeur de cabinet à la présidence se permet de décourager nos vaillants combattants de premier rang, à savoir le personnel de l’hôpital El-Maarouf. Qui l’eût cru qu’au moment où tous les pays de par le monde encourage le personnel médical et paramédical dans la guerre meurtrière contre la pandémie de covid-19, monsieur Belou, en sa qualité de directeur de cabinet à la présidence se permet de décourager nos vaillants combattants de premier rang, à savoir le personnel de l’hôpital El-Maarouf.





Encore une fois les propos de ce monsieur rappelle ses insuffisances intellectuelles et morales par rapport aux fonctions qu’il occupe.



Par amour pour mon pays natal, et en ma qualité de simple citoyen et professionnel médical inquiet du danger lié à la pandémie qui menace mes compatriotes, je ne peux pas m’empêcher d’exprimer mon indignation suites aux propos irresponsables du directeur de cabinet, lesquels ne sont pas de nature à encourager ces pères et mères d’enfants qui seront appelés à mettre en jeu leur vie pour soigner leurs compatriotes, le jour où le covid-19 s’invitera dans nos hôpitaux. Je suis très sensible car, je prends part personnellement, tous les jours dans cette guerre du corps à corps contre un ennemi virulent et invisible contre lequel on ne dispose pas de l’arme fatale.





En fait, je suis profondément déçu d’apprendre qu’un directeur de cabinet à la présidence ignore la procédure classique administrative pour commander du matériel médical. Et, en jetant l’opprobre aux médecins, en les accusant de se désintéresser de leur métier pour n’avoir pas fait un devis d’un scanner, ce directeur fait tout simplement preuve d’une incompétence ou d’une mauvaise foi incompatible avec ses fonctions.





Enfin, d’un revers de main, je balayerai toute connotation politique ou partisane de mes propos qui ne sont qu’un appel citoyen de détresse, dans le seul souci de dénoncer une récidive dans ses dérives de Belou, laquelle, risque de fragiliser la dynamique du président de la république et du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du moins sa prévention, pour l’instant.





Docteur Abdou Ada Musbahou (France)