Affaire Grand Mufti : Une enquête ouverte et des plaintes en préparation

Le porte parole du gouvernement et ministre de l'économie, Houmed Msaidié, a annoncé sur twitter l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Grand Mufti qui oppose le gouvernement comorien et les autorités françaises qui administrent l'ile de Mayotte.



Pour rappel, c'est un article publié par le média Mayotte 1ère qui a mis le feu aux poudres. Dans cet article, la directrice de l'Agence Régionale de Santé de Mayotte, Dominique Voynet, affirme que le décès du Grand Mufti des Comores est lié au Coronavirus. Elle se base sur des clichés radiographiques qu'un médecin basé à Moroni aurait envoyé à son homologue de Mamoudzou.



Le gouvernement comorien par le biais du Ministre des Affaires Etrangères nié la présence du Covid-19 sur les trois iles. Souef a dénoncé une manipulation française, une violation du secret médical et la vie privée du Grand Mufti Said Toihir.



Pour Msaidié, «Il n’a jamais été question d’évacuer le Grand Mufti à Mayotte et bien sûr les plaintes conséquentes suivront.



Aucun médecin traitant du Mufti n’a envoyé une radiographie à Mayotte et bien sûr une enquête approfondie a été diligentée et certaines plaintes se baseront entre autres sur cette enquête.»