Said Ali Said Attoumane, l'homme à abattre avant les prochaines élections de la Fédération de Football des Comores

Depuis que les sanctions de Saïd Ali Saïd Attoumane ont été levées par la Commission d’éthique, les deux malheureux candidats aux dernières élections (Ousseine Houssalam et Youssouf Chayehoi) ont conjugué leurs efforts pour salir l’image d’un homme juste, intègre et soucieux du football comorien.



Est-ce que c’est le hasard ? A titre de rappel, ce sont les mêmes candidats qui ont été laminés par Saïd Ali Saïd Attoumane de façon incontestable avec 40 voix sur les 52 voix possibles lors des dernières élections.





La plainte conjointe déposée par Ousseine Houssalam et Youssouf Chayehoi contre Saïd Ali Saïd Attoumane auprès des autorités compétentes pour abus de pouvoir et détournement arrive à point nommé car elle coïncide par hasard avec la levée des sanctions de Saïd Ali Saïd Attoumane par la Commission d’éthique mise en place par le Comité de normalisation. Cette démarche vise tout simplement à empêcher Saïd Ali Saïd Attoumane par tous les moyens à se présenter aux prochaines élections de la FFC.





Mais en réalité le clan de Saïd Ali Saïd Attoumane ne devrait pas craindre par rapport à cette plainte car l’an deux mil dix-huit et le six décembre s’est tenue au siège de la fédération, une réunion pour le dépouillement des offres, suite à l’appel d’offre pour l’acquisition des équipements dans le cadre du programme Forward 2 financé par la FIFA.





Ledit Procès-verbal a mentionné les noms des membres présents dont la Secrétaire Générale Madame Mariyatta ABDOU, le Directeur de Développement Monsieur Msahazi SOILIHI, le Responsable Financier de la FFC Monsieur AHAMADA SAID ALI Mouhoussoune et le Chargé de Communication Monsieur FAYSSOILE Moussa. Ils ont par la suite analysé les montants, offres et les aspects techniques présentés et a relevé ce qui suit : Parmi les sept (07) fournisseurs, CRYSTAL VALLEY COMPANY LTD a présenté une offre technique intéressant et il est le moins disant. C’est donc lui qui a été retenu.





Pour mieux se situer, il est très important de souligner que le dossier sur l’acquisition des équipements dédiés aux clubs a été initié par Tourqui Salim en 2017 dans le cadre du programme Forward 2 de la FIFA. Après avoir constaté que la FFC avait retenu un seul fournisseur à l’instar de Décathlon Pro, la FIFA a recommandé à la FFC de recommencer la procédure en respectant les textes en vigueurs en matière de passation de marché aux Comores.





Au-delà de tout ça plusieurs questions restent sans réponse: Pourquoi Décathlon Pro a été le seul fournisseur retenu ? Quel était son Représentant aux Comores ? Pourquoi Ousseine Houssalam et Youssouf Chayehoi se montrent plus critique maintenant par rapport au non respect des textes en vigueurs en matière de passation de marché alors qu’à l’époque Youssouf Chayehoi a été responsable du Département Licence+ au sein de la FFC et qu’en aucun cas il n’a jamais osé dénoncer les magouilles et les mascarade des appels d’offre du régime de Tourqui Salim ?





A mon avis c’est un bon réflexe car il veut toujours rester loyal envers ses siens et les rendre service dans les moments difficiles. Si aujourd’hui Youssouf Chayehoi s’acharne sur Saïd Ali Saïd Attoumane, c’est parce que actuellement le clan Tourqui Salim est menacé par des audits judiciaires de la FIFA concernant le programme Forward 2 attribués pour développer des projets d’infrastructures plus précisément la mise à niveau de certains terrains aux Comores (Terrain de Djoiezi, Terrain de Bandrani, Terrain de Mirontsi et autres). Et d’ailleurs suite à la mission d’audit envoyé par la FIFA, des haussiers ont été engagés par la FIFA pour recueillir plus d’éléments complémentaires auprès du clan Tourqui Salim.





Pourquoi ces deux acolytes continuent à divulguer des propos calomnieux et mensongers à l’égard de Saïd Ali Saïd Attoumane pour avoir attribué le marché des équipements à une société étrangère alors que ce dernier n’a jamais participé aux différentes séances de travail de la commission chargée du dépouillement.





A titre de rappel, selon le formulaire de Forward 2, les marchés au-delà de 300 000 $ demandent effectivement un appel d'offre et en dessous de ce montant la règle de 3 factures est suffisante pour déclencher la procédure auprès de la FIFA. Pour plus de transparence la FFC a soumis à la FIFA 7 fournisseurs. Et par la suite à la demande de la FIFA un Procès-verbal relatif dépouillement des offres sur les équipements du programme Forward 2 (Fonds de solidarité) a été envoyé à la FIFA pour entériner la démarche auprès de la FIFA sur un projet de 165 687,10 $ relatif à l'acquisition des équipements . Autrement dit, après avoir reçu le PV montrant le fournisseur le moins disant parmi les sept (07) impliqués, la FIFA a validé la procédure en signant un document d’approbation avec la Secrétaire Générale de la FFC.





Heureusement que le ridicule ne tue pas car les équipements supposés détournés sont bel est bien arrivés à bon port. Ensuite la FIFA ne finance pas le dédouanement dans le cadre des projets accordés, la preuve 14 conteneurs de matériels destinés au stade de Sima sont bloqués à la Douane.



Par Hamid Mohamed