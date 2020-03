Quand un délinquant corrompu donne des leçons de civisme, je deviens chèvre





J’ai été scandalisé par les propos menaçants et réactionnaires du directeur des impôts à Anjouan à l’endroit des contribuables.





Certes payer des impôts est un devoir citoyen, mais aussi les citoyens ont des droits par rapport aux missions de service public.





En fait, il me paraît cynique et indécent de diaboliser ses compatriotes au moment où l’état a démissionné à Anjouan par rapport aux infrastructures vitales pour répondre aux besoins quotidiens de la population. D’ailleurs là ou le bât blesse c’est qu’Anjouan attend toujours ces fonds propres distribués ailleurs pour construire entre autres des routes, des bâtiments administratifs et des hôpitaux.





Quand on se considère comme un homme politique, on doit soigner son langage en évitant des dérives verbales qui risquent de diviser les citoyens.





Les gueux, laissés pour compte dans leurs villages isolés ont besoin aussi des routes, de l’eau, des hôpitaux et de l’électricité à l’instar de leurs compatriotes des autres contrées, et pour s’acheter des 4X4 il ne faut pas compter sur leur maigres ressources lesquelles n’arrivent pas à couvrir les dépenses des besoins quotidiens.





Quand on traîne des casseroles on s’écrase car, la moindre des choses c’est la discrétion, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie dans un pays où tout se sait et on se connait tous.





Quand un délinquant corrompu donne des leçons de civisme, on devient chèvre et on ne peut pas s’empêcher de sortir de ses gonds pour mettre les choses à l’endroit au grand dam de ceux qui abordent les problèmes sérieux de notre pays avec des états d’âme pour des fins personnelles.





Docteur Abdou Ada Musbahou