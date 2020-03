Président Azali : « Nous avons tous de la famille et des amis à Mayotte. Nous avons le devoir de leur dire de ne pas venir ici en ce moment»

𝐔𝐧𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭𝐡𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬





Le Président de la République a eu une série de rencontres à Dar Nour, dans l’après-midi, après les visites sur le terrain à Bambao Mtsanga, Chiroroni, et Ouani.





Il a reçu d’abord le corps médical, puis les préfets enfin les oulémas. Le corps médical a expliqué en détail le dispositif mis en place dans l’île, en attendant les autorités centrales. Les médecins ont aussi fait part des difficultés auxquelles ils sont





régulièrement confrontés. Et enfin ils ont informé le Président de la République du partenariat mis en place avec certains acteurs tels que le SANDUK d’Anjouan pour répondre à quelques besoins urgents.





Il a été annoncé dans cette réunion de travail par le Directeur de Cabinet du Président, de la mise à disposition dès ce jeudi de l’hôtel Al Amal pour servir de site de mise en quarantaine. Et que l’Etat se réserve le droit de réquisitionner aussi des hôtels privés en cas de besoin.









Dans les 2 autres rencontres, le Président Azali a voulu insister sur le rôle des préfets et des oulémas dans la conscientisation et la sensibilisation face à cette violente maladie qui est en train de décimer le monde entier.

« Je vous demande de soutenir le corps médical et vous inscrire dans cette stratégie de sensibilisation et de pédagogie dans nos localités. Et je souhaiterais que nous n’ayons pas besoin d’utiliser les forces de l’ordre pour faire respecter les mesures barrières que nous avons prises, mais que cela réveille un véritable sentiment national. Il est vrai comme disait mon homologue français, nous sommes en guerre. Hélas, nous n’avons pas les mêmes armes que les autres et surtout l’ennemi est invisible. Notre principale arme reste la prévention » a dit le Président.





Le Président de la République a encore une fois insisté sur le fait que la stratégie de mise en quarantaine est plus importante à Anjouan, compte tenu de sa proximité avec Mayotte et de la situation particulièrement inquiétante dans cette ile comorienne administrée illégalement par la France. « Nous avons tous de la famille et des amis à Mayotte. Nous avons le devoir de leur dire de ne pas venir ici en ce moment. Et j’appelle nos concitoyens à dénoncer toute personne qui rentrerait de côté-ci, en violation des mesures barrières que nous avons fixées » a dit le Président de la République Azali Asssoumani.





Les préfets comme les oulémas ont salué des mesures courageuses qui sont prises pour préserver la santé du peuple comorien. « Nous ne sommes pas plus savants que les égyptiens, les koweïtiens ou encore les saoudiens. Nos mosquées ne sont pas plus importantes que les Grandes Mosquées des Lieux Saints de l’Islam, qui sont pourtant fermées. Nous devons alors comprendre que ces mesures provisoires pour protéger la santé publique sont aussi des recommandations du Prophète Mohammad SAW, qui en pareille circonstance a opté pour le confinement » a dit Oustadh Koussoyi.





Il a été convenu enfin qu’une grande campagne de sensibilisation et de pédagogie sera menée par les préfets et les Oulémas, en étroite collaboration avec le Gouverneur de l’Ile Mr Anisse Chamsidine les jours à venir. ©Beit salam