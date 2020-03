Ntsudjini : Le devoir d'une capitale historique

Sensibiliser la Ville de Ntsudjini sur Ses Devoirs à l'Egard de la Préservation de Notre Culture.





Dimanche, dernier, Invité par l'Orchestre les Atomes pour la Célébration de leur Cinquantenaire et la relance de leurs activités, j'ai déclaré en présence du Grand Notable de la Ville Youssoufa Mondoha et du Président du Comité de Pilotage, le Docteur Djaffar Madi, ancien ministre et d'autres éminentes personnalités de la ville, que désormais, je me punirais, en me privant du plaisir et de l'honneur de participer aux activités de cette ville que j'aime et respecte depuis ma prime enfance, si rien n'est fait pour nettoyer les alentours de GOBA la SALAMA, le rendre facilement accessible tout en le protégeant.





Sensibiliser la Ville de Ntsudjini sur Ses Devoirs à l'Egard de la Préservation de Notre Culture ©HaybaFm pic.twitter.com/1yOINxNgC8 March 11, 2020

Le Dr Djaffar Madi a informé l'assistance que l'Unesco s'est engagée à soutenir la restauration de sites historiques comoriens dont ceux de Ntsudjini. L'effondrement récent d'un palais à Domoni ya Ndzuwani, devrait nous réveiller sur la disparition rapide de notre héritage historique, notre patrimoine.





Si pendant une année scolaire des 500 enfants du deuxième cycle du secondaire les remparts de Ntsudjini, le Goba la Salama, et obtenaient des explications d'un guide historien sur l'importance stratégique de la vue qu'offre ces remparts sur Itsandraa Mdjini, Moroni et jusqu'à Ye Ngome ya Ikoni, ce serait un pas en avant dans l'appropriation de notre histoire, par les jeunes générations, et la "géostratégie" de nos ancêtres.





Il m'a semblé que ma prière a été écoutée, et que je n'aurais pas à me punir en me privant du bonheur et de la fierté des occasions où du fond du cœur, je remercie toujours, mon parrain et ami-frère de mon père Chef Boina Hassani. Par M.S.A. Mchangama ©Hayba fm