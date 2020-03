Ngazidja : Opération de reboisement dans la région de Dimani

C’est sur les hauteurs de la magnifique région de Dimani sur l’Ile de Ngazidja, que l’équipe du projet de Renforcement de la Résilience des Comores aux risques de catastrophes liées au changement et à la variabilité climatique (RRC), a rejoint les habitants de la localités de Sidjou, pour mener ensemble une opération de reboisement.





En effet, l’une des approches adoptée par le projet RRC pour la prévention et l’atténuation des risques de catastrophes naturelles et climatiques, est de mener des programmes de reboisement sur près de 700 ha dans les zones dégradées des flancs de collines qui sont exposées aux glissements de terrain, sur tout le territoire national.





Aussi, Dimani étant l’une des régions, les plus fortement touchées par la prolongation de la période de sécheresse, cette action va concourir à revégétaliser la zone et favoriser le cycle de l’eau et les précipitations.





Plus de 2000 plants fruitiers et près de 20 000 plants forestiers ont été plantés dans la région, durant cette campagne 2019/2020, en collaboration avec les communautés, le Centre Rural de Développement Economique (CRDE) et la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC).





Ce reboisement inclut aussi un appui sous forme d’activités génératrice de revenus (AGR) au bénéfice des exploitants volontaires, qui consiste à opérer un reboisement par la plantation d’espèces fruitières, économiquement fiables, et ainsi contribuer à améliorer leurs revenus.





A terme, ces actions devraient susciter un intérêt économique et écologique durable dans la région. Les espèces retenues, par leur grand potentiel économique en termes de revenus immédiats, vont permettre d’assurer la résilience économique des plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes dans une région déjà trop exposée aux dérèglements climatiques.





Lancé en Mai 2018, le Projet de Résilience aux Risques de Catastrophes Climatiques (RRC) a pour principal objectif de renforcer les capacités d’adaptation de la population comorienne pour gérer les risques de catastrophes et réduire la vulnérabilité des communautés aux changements climatiques. Il est mis en œuvre par la Direction Générale de la Sécurité Civile avec l’appui technique et financier du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF).