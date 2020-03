Coronavirus : 30 personnes bloquées sur un bateau au large de Mutsamudu

Photo d’archives. Port de Mutsamudu

Le bateau ZAMZAM bloqué par les autorités au large de Mutsamudu avec 30 personnes depuis avant hier.





L'équipage, des agents portuaires et des passagers appellent HaYba pour " faire quelque chose". Ils n'ont plus d'eau depuis hier. Des policiers sont montés sur le bateau leur prendre leurs passeports. Et leur ont dit d'aller ailleurs. C'est tout.





Les autorités se trouvent face à aux effets de leur indécision et inconséquences. Où Mettre en quarantaine ces personnes alors qu'à Anjouan rien n'est prêt ? Les renvoyer où alors qu'ils sont Comoriens ? Y a t il encore du carburant pour venir à Moroni. Ce qui est surprenant est l'absence de responsabilité. Aucun ministère ne parle de ces pauvres gens. Parmi eux des gens qui viennent de traitements à Madagascar.





Rappelons que les arrêtés ministériels parlent de pays où plus de 10 personnes sont contaminés pour interdire l'entrée aux Comores. Ce qui n'est pas encore le cas pour Madagascar. Si depuis les textes étaient clairs, les instructions précises et transparentes on ne se trouverait pas face à un tel drame.





Les ministres refusent la fermeture des frontières, ce qui clarifierait la situation, empêcherait départs et arrivées pour tout le monde, sauf des situations exceptionnelles, qui peuvent être négociées avec les pays voisins et leurs forces navales.





Les gens qui prennent les bateaux sont considérés comme sous citoyens ? Que le gouvernement trouve dans les heures qui viennent un lieu de quarantaine, si suivant l'avis du comité scientifique, il considère les passagers du ZAMZAM, comme personnes venant de zones à risque.





