Maître Baco : «Mon client est étranger des faits d'agression sexuelle sur une fille mineure...»

Suite aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux portant accusation à mon client OMAR ABDOU, Actuel Directeur commercial de Comores Telecom, d'avoir commis un acte d'agression sexuelle sur une fille mineure de 16 ans, il m échoit d'intervenir pour établir la vérité.





Mon client est étranger des faits d'agression sexuelle sur une fille mineure, mais reconnait-il avoir entretenu des relations amicales avec une femme et mère d'enfant d'une trentaine d'années il y a plusieurs années.



M. OMAR ABDOU est surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux qu'il risquerait d'être poursuivi pour avoir commis un acte d'agression sexuelle sur une fille mineure de 16 ans en association avec son petit frère. Cette histoire mérite d'être clarifiée du fait de l'ampleur que cette affaire est traitée sur les différents blogs et autres pages internet qui ne cessent de partager et commenter cette information infondée.





Il s'agit donc d'une publication mensongère de nature à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de mon client. Il est constant de rappeler qu'avant de publier une information, l'organe considéré doit vérifier au préalable l'authenticité de l'information avant de la véhiculer car nous constatons qu'il est devenu une pratique aux Comores que chacun se permet de publier sur les réseaux sociaux des informations non vérifiées, ce qui provoque parfois des tensions et des malentendus entre les citoyens.





Suite à cela, nous portons à la connaissance du public que deux procédures pénales sont déjà engagées en France et aux Comores pour que toutes les conséquences de droit soient tirées. Il est également à rappeler qu'un numéro anonyme mais démasqué suivant la procédure légale d'un des animateurs de site web établi en France a joint mon client OMAR ABDOU au téléphone et l'a intimider en tentant de lui soutirer de l'argent afin de bloquer la publication sachant qu'il s'agissait d'une affaire montée de toute pièce a été intercepté et constitue le point de départ de ladite action.





Maître Mohamed Ahamada BACO