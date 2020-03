Madagascar suspend les vols avec l’Europe pour 30 jours

Le Président Andry Rajoelina a annoncé des mesures fortes ce samedi 14 mars pour prévenir de la pandémie de Coronavirus (COVID-19). Les liaisons aériennes avec l’Europe, notamment l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne, sont suspendues pour 30 jours. Les liaisons aériennes avec Mayotte et la Réunion sont également suspendues. Les bateaux de croisière ne peuvent désormais plus accoster sur les ports malgaches durant la même période.





Les citoyens malgaches et les expatriés résidents qui sont actuellement en déplacement ou en mission à l’étranger ont un délai exceptionnel pour pouvoir revenir au pays. Ils ont jusqu’au jeudi 19 mars pour cela. Durant ce délai exceptionnel, les liaisons avec les autres pays non concernés par cette mesure se feront exclusivement via l’aéroport international à Ivato. Les aéroports en région ne peuvent plus accueillir de vols à compter de dimanche.





Les échanges commerciaux se poursuivent par ailleurs, sans interruption. Les stocks de carburants, de médicaments et de produits de premières nécessité sont amplement suffisants durant cette période explique le Président de la République qui précise que des mesures vont être prises pour suivre de près les commerces. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat est notamment chargé de surveiller les prix appliqués sur les marchés.





Lors d’un message à la Nation, Andry Rajoelina a rappelé que l’Etat a pleinement assumé ses responsabilités en terme de mesures de prévention. Il souligne d’ailleurs que Madagascar est aujourd’hui au stade 0 de l’épidémie. Aucun cas de Coronavirus n’a été détecté au pays.





Mika Ramionona ©️Orange Madagascar