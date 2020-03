Madagascar : 12 cas positifs au Coronavirus, deux régions confinées

Le Président Andry Rajoelina confirme 9 nouveaux cas positifs au Coronavirus COVID 19, ce qui porte le total de cas confirmés à 12 à Madagascar. Aucun décès n’est à signaler, explique le Président.





Afin de stopper la propagation de l’épidémie sur le territoire national, Andry Rajoelina annonce des mesures de confinement pour la région Analamanga et Toamasina. Mesures applicables à partir du lundi 23 mars pour 15 jours.





Dans le cadre de cette période de confinement, la circulation des personnes est fortement règlementée à Antananarivo et Toamasina indique Andry Rajoelina. Les déplacements devront se faire au strict nécessaire, notamment pour acheter les vivres nécessaires au quotidien. Une seule personne par foyer est autorisée à se déplacer pour faire les courses.





Dans ces deux grandes villes, un couvre feu est d’ailleurs appliqué de 20H00 à 05H00.





Concrètement, à partir de demain, seuls les commerces vendant des produits de première nécessité et utiles au quotidien sont autorisés à ouvrir, tels que les grandes surfaces, les grossistes, les épiceries et les commerces de fokontany. Les pharmacies, les stations service, les Banques, la Jirama, les services de voirie, les entreprises de télécommunications et les médias restent également ouverts.





Les établissements scolaires et universitaires sont déjà fermés depuis vendredi soir. Désormais, à Antananarivo et Toamasina, les départements de l’administrations publique sont fermées, sauf ceux en charge de la santé publique, de la justice et de la sécurité publique.





En revanche, sur le sujet épineux du secteur privé, l’Etat laisse le soin aux entreprises de prendre les dispositions nécessaires pour la continuité des activités, sans que les dispositions en question n’entravent les mesures de confinement.





Les Gouverneurs, les préfets, les maires, et les forces de l’ordre sont chargés de veiller à l’application de ces nouvelles dispositions strictes, dont l’interdiction aux véhicules de transport en commun de circuler, que ce soit en zone urbaine ou sur les liaisons nationales.





Durant son intervention télévisée, Andry Rajoelina en a appelé au civisme et la discipline de la population. “Soit nous sommes disciplinés et suivons les consignes pendant 15 jours, soit nous aurons à faire à de nombreux décès” a averti le locataire d’Iavoloha.





