L'opposant qui fait peur au pouvoir !





Je ne suis ni un militant, ni un sympathisant du parti Juwa, ni un fan de Sambi. Je suis juste un citoyen qui sait faire la part des choses et qui milite pour la justice.





Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n'est pas parfait, certes, mais il n'est pas imparfait non plus. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a fait un acte courageux pour l'unité de notre pays et qui mérite d'être rappelé.





Par son courage, sa détermination et sa diplomatie, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a réussi là où ces prédécesseurs ont échoué. L'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi avait parvenu à libérer l'île d'Anjouan qui était prise en otage par Mohamed Bacar et ses hommes.





Dans une période où les autorités insulaires de l'île d'Anjouan considéraient Anjouan comme un État dans un État, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a réussi à mettre fin à l'humiliation des autorités du pays et montrer à ceux qui avaient pris l'île en otage qu'Anjouan est une entité sous l'autorité de l'État central et non une monarchie pour certains.





Ahmed Abdallah Mohamed Sambi par sa diplomatie, il a su mobiliser l'Union Africaine et tous les comoriens pour la libération de l'île d'Anjouan.





D'autre part, par le changement de la constitution et l'introduction d'un 3ème vice-président issu de l'île qui avait la présidence, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a voulu montrer que le chef de l'État n'était pas le président d'une île, ni son représentant, mais plutôt le chef de l'État.





Je tiens aujourd'hui à lui rendre un grand hommage, à lui souhaiter un bon rétablissement et à demander qu'il soit libéré pour avoir sa liberté.





Mhoma Moussa