Formation de formateurs sur la prévention contre le COVID-19





Ce mardi, une trentaine d’agents de la Gendarmerie sont formés sur les mesures de prévention et de lutte contre l’importation et la propagation du Covid-19, en partenariat avec le Croissant Rouge Comorien. La même formation aura lieu à Mohéli et à Anjouan.





Selon le Commandement de la Gendarmerie, l’ensemble des agents qui seront affectés à la lutte contre ce virus vont également bénéficier de cette même formation dans les prochains jours.

Lutter contre les comportements irresponsables





La Gendarmerie Nationale va également renforcer les contrôles pour lutter contre les comportements irresponsables sur l’ensemble du territoire.





A Anjouan et Mohéli, les brigades territoriales vont intensifier leurs présences sur les côtes et surveiller les plages afin de faire respecter la décision de suspendre les transports maritimes des personnes en provenance des zones et régions touchées par le Coronavirus. ©Gendarmerie