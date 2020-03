Le gouverneur Anissi au Consulat de France pour la journée Internationale des Droits de la Femme

Ce dimanche, 8 mars 2020, est célébrée à Anjouan, à Domoni précisément, la Journée Internationale des Droits de la Femme.





Le grand événement a été honorée par la présence du chef de l'État et de certains membres de son Gouvernement dont la Ministre de la santé, la patronne dudit événement et le Ministre de l'intérieur.





La cérémonie était marquée aussi par la participation de plusieurs personnalités étrangères et locales, à savoir les Gouverneurs des îles autonomes, le Président de l'Assemblée Nationale, Madame la Consule de France à Anjouan, les nouveaux et anciens élus du parlement, le Maire de la ville de Domoni, la délégation du système des Nations-Unies aux Comores, les autorités administratives et militaires, les notables et une forte participation des femmes.





Plusieurs discours circonstaciels très poignants ont été prononcés par les différents intervenants dont ceux du Président et du Gouverneur anjouanais qui, sans rentrer dans le détail, ont dit long sur la femme et ses droits, tant sur le plan religieux que traditionnel, éducatif...





Rappellons au passage que cela fait à peine un siècle que les femmes réclament leurs droits. En Europe, puis aux USA, en Russie et dans d'autres pays du monde. Et ce n'est qu'en 1967 qu'on a commencé à célébrer cette journée du 08 mars quand l'ONU a reconnu cette date.





Pour finir son programme journalier, le Gouverneur Anissi Chamsidine, sur invitation de Madame Valerie Blachier, Consule de France à Anjouan, a clôturé la fête au Consulat de France à Mutsamudu. Ici, plusieurs invités, des femmes pour la plupart et quelques autorités de l'Etat comme Mme la Gouverneure de Ngazidja, le Ministre de l'intérieur, le Dircab de Dar Nadjah et le Ministre Premier ont participé à une séance de projection video parlant du même sujet appuyée par des témoignages forts de quelques femmes anjouanaises partageant leurs propres histoires vécues. Les réactions du public et leurs différentes interventions ont permis de bien éclairer et sensibiliser les esprits des participants sur ce sujet.





Nous profitons de l'occasion pour remercier, féliciter et encourager Madame la Consule pour cette initiative qui est une première depuis l'installation de l'antenne consulaire à Anjouan.





Vive la femme comorienne!

Vive nos mamans!

Vive l'égalité des chances entre les hommes et les femmes!





Par Hadj Alfene