Le Commandant Supérieur des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien reçu par le président Azali

Le Commandant Supérieur des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien, le Général Yves Métayer a été reçu en audience par le Président de la République SEM Azali Assoumani ce 4 mars 2020.





Il était accompagné de l’Ambassadrice de France auprès de l’Union des Comores SEM Jacqueline Bassa-Mazzoni. Le Commandant Supérieur des FASOI a d’abord tenu à remercier l’accueil qui lui a été réservé lors de cette première visite en Union des Comores.





Il a insisté sur la qualité des relations historiques des forces armées de son pays et des forces comoriennes. « On sent cette référentielle très ancienne entre ces corps d’armées et cela rend aisée la coopération opérationnelle » a dit le Général Yves Métayer. Il a enfin montré la place importante qu’occupe l’Union des Comores dans une région du Canal de Mozambique « en profonde mutation. » Et il souhaite prioriser dans sa politique la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme.





Le Président de la République, après un bref historique de cette coopération opérationnelle dont il fut aussi l’un des acteurs, a souhaité une coopération militaire plus renforcée notamment dans les formations académiques. Le Président Azali a lui aussi insisté sur l’impérieuse nécessité d’avoir une stratégie commune de consolidation de la paix et la sécurité dans notre zone et de lutte contre le terrorisme. ©Beit salam