Larifou : «Je remercie et exprime ma plus grande gratitude à Monsieur Jack MA»

Solidarité Internationale : Ma gratitude à Monsieur Jack MA





En tant que comorien, je remercie et exprime ma plus grande gratitude à Monsieur Jack MA, fondateur de Ali Express, pour l'aide en matériel médical offerte à notre pays, les Comores, dans le cadre de la lutte contre le COVID19.





Je demande solennellement au pouvoir la plus grande transparence dans l'attribution et la répartition de ces fournitures, des dons de 5 millions de dollars octroyés par la banque mondiale et l'aide de la commission de l'océan indien. Le peuple comorien et notamment nos malades et le personnel médical et paramédical étant les bénéficiaires de cette solidarité internationale.





J'appelle les organisations de la société civile et les forces vives des Comores à veiller à ce que ces aides soient équitablement distribuées et utilisées et se rassurer de la bonne exécution des mesures annoncées pour le rapatriement de nos compatriotes (300) retenus à Dar es Salam (Tanzanie) et 40 à Dubaï.





Enfin, j'exprime mes voeux de rétablissement à toutes les victimes de ce virus, mon admiration aux soignants qui prennent des risques pour sauver nos vies et mes prières aux scientifiques du monde entier pour l'exceptionnel travail des recherches en cours pour venir à bout de cette pandémie.





Me Said Larifou