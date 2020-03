Kiki lâché par le pouvoir?

Privés de ses pouvoirs après les présidentielles de 2019, le ministre de l'intérieur, Mohamed Daoudou Alias Kiki se croit fort et ne se laisse pas faire. Il se bat pour son parti Orange. Mais les ténors du parti CRC ne lui laissent pas seul sur le terrain.





Aux dernières législatives, Kiki aura fait passer ses candidats pour avoir un siège ou des sièges à l'Assemblée Nationale. Malheureusement, le parti Orange aura un seul siège en attendant l'élection partielle à Itsandra sud entre les partis Crc et Orange.



Les résultats définitifs de la cour suprême ont changé la donne entre le pouvoir et Mohamed Daoudou. Le ministre de l'intérieur a été accusé de complicité d'irrégularités électorales lors des dernières législatives dans certaines circonscriptions, notamment à Moroni sud.



Son candidat de Moroni sud est élu dès le premier tour et son candidat de la région d'Itsandra sud est élu dès le second tour selon les résultats provisoires de le CENI. Mais, selon les résultats de la cour suprême, le vote de cette région est annulé. Un troisième tour est attendu dans les prochains jours.



Quel sort pour le parti Orange et Kiki en particulier? Est-il délaissé? Le pouvoir l'a eu bien sûr. Les ténors de la Crc auraient demandé l'annulation des législatives à Itsandra sud pour faire élire Soilih Abdou Matassa, député de cette région. Un candidat de la Crc.



Le parti Crc veut régner en maître et détenir tous les pouvoirs : exécutif, judiciaire et législatif. Mohamed Daoudou est dépourvu de pouvoir politique au sein du gouvernement? Privés de ses pouvoirs après les présidentielles de 2019, le ministre de l'intérieur, Kiki se croit fort et tente de ne pas se laisser faire. Kamal dine H.A ©Alfajr