J'appelle à un sursaut national contre de Coronavirus

Je voudrais intervenir une première fois sur l'épidémie qui ravage le monde en ce moment en me focalisant sur le cas des Comores, pays insulaire et très dépendant de l'extérieur notamment la Chine, la France, l'Afrique du Sud, Madagascar, Maurice, Zanzibar et autres pays dont certains sont fortement menacés par ce Virus Covid-19 en ce moment.





D'abord, la vitesse de propagation de ce virus donne le vertige ainsi que ses effets mortuaires. L'Italie vient de dépasser la Chine en nombre de morts et la France a vu le nombre de cas contaminés tripler en moins d'une semaine.





Les grands pays, les États-Unis et la grande Bretagne s'inquiètent en prenant des mesures conséquentes. Ce qui explique aujourd'hui les mesures de confinement décidées et la mobilisation de tout l'arsenal sanitaire pour déclarer la 'guerre' à ce virus, en France. Près de 300 milliards sont mobilisés par le Gouvernement pour financer les mesures d'accompagnement.





Qu'en est-il pour les Comores ?





Au stade où nous en sommes, ce pays est malheureusement une proie facile à ce Virus et potentiellement il est plus vulnérable qu'aucun autre pays au monde aujourd'hui. D'abord en raison de son insularite et sa forte dépendance de l'extérieur financièrement, alimentairement et médicalement. L'absence d'établissement hospitalier en mesure de gérer cette pandémie, la pauvreté, le dogmatisme religieux sont autant de facteurs qui justifient la prise de mesures préventives adéquates dès maintenant pour se protéger. Tout doit être mis en œuvre pour la prévention sans tarder car c'est notre seul marge de manœuvre pour lutter contre ce fléau. Notre seul chance c'est de l'empêcher de pénétrer notre frontière.





S'il franchit notre frontière c'est la Catastrophe ! Et donc, j'appelle à un sursaut national au-delà des divergences politiques. L'unité de la nation contre ce Virus doit être sacrée et affirmée par tous. Pouvoir et opposition doivent agir en intelligence pour préparer la population à adopter les gestes simples de civilité contre ce virus, adopter la mesure de distanciation sociale (suspendre les rassemblements de toute sorte) et ainsi de suite. Les frontières doivent être fermées à tous les pays atteints ou pas, pas seulement aux pays de plus de 10 personnes infectées comme l'a décrété le pouvoir de Moroni.





Sauf les convois maritimes ou aériens autorisés pour nous approvisionner en médicaments, experts ou en alimentation, aucune autre liaison ne doit être autorisée. En situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ! Kavatsi choix ! Il faut arrêter les mesuretttes et prendre le taureau par les cornes en prenant les grandes mesures de prévention appropriées.





Ahmadou MZE SOILIHI (Picardie)