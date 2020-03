«Oser dénoncer toutes les formes d'injustices faites aux femmes et ce dans tous les domaines»

Ah ! La journée internationale des Droits de la Femme approche.





Parlons-en sincèrement et posément.





Je ne ferai pas une tirade sur la place de la Femme dans l'espace public, l'éducation des filles, l'évolution de la condition féminine dans notre société... Quand bien même ces sujets me tiendraient à coeur.





Non, je vous parlerai brièvement des violences psychologiques, celles qui portent atteinte à votre dignité dans le but de vous mettre à terre. Elles ne se racontent pas, tabous et pourtant vécues publiquement.





Je vous vois venir :





"Ce sont des querelles privées, elles ne nous concernent pas !"

"Madame, ne cédez pas aux provocations au risque de vous rabaisser à leur niveau !"

"Laissez les faire, ils finiront par s'épuiser..."

"Vous êtes une Femme, ne vous défendez pas, cela serait mal interprété !"

"Ne répondez pas afin de préserver votre image, votre nom, votre famille..."





Pendant ce temps, le harcèlement moral se précise, les insultes et les humiliations fusent sur les réseaux sociaux et autres canaux de communication.





Nullement besoin d'être feministe ou défenseur des Droits de la Femme pour soutenir une personne lynchée publiquement sur des affaires privées.





Ah ! La Femme ! Celle qui doit subir et ne pas l'ouvrir.





Cette Femme qui doit encaisser, ne pas riposter pendant que l'homme lui porte les coups.





Nous sommes tous témoins de cette cabale menée contre certaines femmes via les réseaux sociaux. Certains se taisent face à de telles injustices, mais par pudeur nous dira t-on, pendant que d'autres en rient et assistent au spectacle comique. Les plus cyniques assimilent ces situations à des "novelas" et s'empressent de "se mettre à jour" après avoir manqué quelques épisodes du feuilleton.





Mais revenons à la journée internationale des Droits de la Femme "chez nous", celle des multiples postures et convenances... Nous aurons droit aux discours conventionnels comme tous les ans.





Je ne suis pas fan du "politiquement correct" et lors de cette journée spéciale, je vous souhaite d'oser dénoncer toutes les formes d'injustices faites aux femmes et ce dans tous les domaines, tous les jours de l'année.





Aujourd'hui, c'est moi ! Demain, c'est vous !





#femmesfortes

#osonsdenoncer

#stopauxviolences

#brisonslesilence





Haina Barwane