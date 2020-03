Par application des mesures prises par le président Azali contre le Coronavirus, plusieurs comoriens de France ont été placés en isolement dans un hôtel près de l’aéroport Prince Said Ibrahim depuis lundi. Voici le témoignage de l’un d’eux :





« EN DIRECT DE LA QUARANTAINE À HAHAYA





La situation en 7 points :





Salut à tous, je reçois pas mal de messages d'amis et famille qui souhaitent avoir de mes nouvelles depuis qu'ils ont appris que j'ai été placé en quarantaine mardi 17 mars dernier au Motelami, situé en face de l'aéroport.





Je mutualise un peu ici les informations / la situation telle que je la vis de l'intérieur, je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs ou si d'autres voyageurs ont été "stockés" depuis.





1/ Nos conditions de vie sont globalement très correctes, nous avons des chambres individuelles avec eau et électricité. Certains (la plupart) ont même la clim.





2/Nous avons des repas 3 fois par jour. C'est très en dessous du niveau de ce que préparent ma femme et ma mère mais ça passe...





3/ À notre arrivée mardi à l'aéroport, tous les passagers de l'avion ont été soumis à un contrôle de température mais ce n'était pas un facteur bloquant car plusieurs avaient des températures à 38.5° et sont passées.





D'autres étaient sur une fameuse liste de voyageurs (environ 20) venant de France et ont été mis de côté, j'en faisais partie.





Je suis obligé de signaler que certains ont bénéficié de traitements de faveurs / relation et ont pu partir (même si venant de Paris). J'en ai été témoin.





4/ Cette injustice de traitement a généré de la colère parmis mes compères : pourquoi eux et pas nous ? >>> au final nous sommes montés malgré tout dans les bus direction l'hôtel en question.





5/ Important de préciser que d'autres et moi ne voyons pas de soucis à cette quarantaine : elle permet de préserver le pays du virus, en particulier les personnes les plus vulnerables. Par contre, ça fait deux jours qu'on nous a pris nos passeports. Je m'y étais opposé dans un premier temps mais comme c'était "juste pour les faire tamponner à la douane en face et revenir", j'ai cèdé et je le regrette un peu aujourd'hui.





6/ Concernant le "vieux monsieur victime d'un AVC", je ne suis pas expert mais il semble aller mieux qu'hier. Une personne est venue le consulter mais malgré sa jolie blouse avec des logos d'ONG, je ne sais pas si c'était un médecin.





7/ Dernière info et pas des moindres : nous n'avons aucuns contacts de référence, consignes, informations...





Quoi qu'il en soit tout va bien, ne vous inquiétez pas pour moi, on patiente et on s'occupe. J'espère qu'un maximum de voyageurs seront contrôlés / isolés comme moi malgré les mkarakara qui gangrènent le pays.





Hakim Idriss »