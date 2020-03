France : La photo qui montre l’irresponsabilité de certains comoriens

4.500 cas confirmés en France Plus de 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés en France, portant le total des cas à 4.500 depuis le début de l'épidémie, qui a pour l'heure fait 91 morts dans le pays, a annoncé samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.Ce sont 12 décès supplémentaires par rapport à la veille, et "plus de 300 cas graves" sont en réanimation, a-t-il poursuivi.Face à la propagation du virus, le président français a annoncé hier la fermeture des établissements scolaires dès lundi.Ce soir c’est au tour du premier ministre français d’annoncer d’autres mesures. Edouard Philippe annonce la fermeture des commerces "non indispensables" Le Premier ministre, Edouard Philippe a annoncé la fermeture dès minuit ce samedi soir "des lieux recevant du public" non essentiels, notamment les restaurants, bars, cinémas. En revanche, les commerces indispensables, les magasins d'alimentation, ou encore les pharmacies, banques, bureau de tabac, resteront ouverts."Nous remarquons une accélération de la diffusion du virus, et une augmentation du nombre de personnes en réanimation", a affirmé Édouard Philippe. "Nous observons que les premières mesures prises ne sont pas parfaitement appliquées", a-t-il déploré rappelant que "la meilleure façon de ralentir l'épidémie" est de pratiquer "la différenciation sociale".Le rassemblement de plus de 100 personnes a déjà été interdit. Mais certains comoriens n’ont pas l’intention de respecter ces mesures. Ils continuent de fêter les mariages.L'expression Mkomori kafu ha microbe prend tout son sens sur cet image. Certains continuent à braver les mesures de securités visant à limiter la propagation du virus. Ils se rassemblent. Mais pas que, ils mangent ensemble. Et alors. Yentsu ya nuni kewuha. Me dit il. Ne trawé. Photo©Abdourahmane Abdoulhamid