Fake news - Coronavirus: l'entourage de Cristiano Ronaldo dément pour les hôtels transformés en hôpitaux

La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux ce week-end. Face à la propagation de l'épidémie, Cristiano Ronaldo aurait décidé d'ouvrir les portes de ses hôtels au Portugal pour les transformer en espaces d’accueil et de traitement pour des personnes infectées par le coronavirus. A en croire le quotidien madrilène Marca, l'idée de l'attaquant de la Juventus était également de prendre lui-même en charge les salaires du personnel soignant (médecins, infirmières…) ainsi que les coûts de fonctionnement. Sauf que des doutes sont rapidement apparus autour de cette supposée information.

Marca a notamment modifié son article pour ne plus faire mention de cette initiative. Et pour cause. L'entourage de Ronaldo a fait savoir ce dimanche auprès de la Gazzetta dello Sport qu'il s'agissait "de fausses informations". Un fact-checking a par ailleurs permis au site portugais Observador de conclure à une "fake news", qui a malheureusement été relayée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. La société Grupo Pestana, qui gère les hôtels de Ronaldo, a notamment expliqué que l'ancien buteur du Real Madrid n'avait pas songé à mettre ses établissements à disposition de personnes touchées par le coronavirus.





Un proche du quintuple Ballon d'or a aussi dénoncé une "fake news" auprès du site Observador. Ce qui est en revanche réel, c'est que Ronaldo a appelé à la prudence générale et au respect des consignes sanitaires transmises par les autorités dans un message publié sur ses réseaux. "Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin.





Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier", a-t-il écrit. La Juventus a décidé de placer ses joueurs et son staff à l'isolement après l'annonce de la contamination de son défenseur italien Daniele Rugani. ©️RMC Sport