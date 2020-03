CRISE DE LA JUSTICE COMORIENNE : POTENTIELLE VOCATION CONTESTATAIRE DES AVOCATS





Lors de sa déclaration solennelle faite à l'occasion des vœux de l'institution judiciaire devant Azali Assoumani, le président de la cour suprême de l'Union des Comores a dressé avec raison un tableau très critique et négatif de l'appareil judiciaire comorien et a relevé des dysfonctionnements notamment le problème de qualification et de niveau des auxiliaires de justice, des faits graves qui sont sans le moindre doute à l'origine de toutes les formes d'injustices, des dénis de justice, des violations graves, répétées et tolérées des droits fondamentaux sans oublier les interférences à ciel ouverte du pouvoir exécutif dans des dossiers judiciaires.





Tous les auxiliaires de justice notamment les chefs des juridictions, reconnaissent la grave crise, devenue endémique, qui affecte la justice comorienne dont certaines des conséquences ne sont autres que l’affaiblissement de l’autorité judiciaire et le piétinement des droits fondamentaux. C’est pourquoi, il faut prendre le mécontentement des avocats non pas comme une réaction des membres du barreau de Moroni, mais l’expression d’une profession qui, dans un contexte d’autoritarisme, est seule capable de faire profiter aux auxiliaires de justice sa potentielle vocation contestataire pour provoquer les grandes réformes souhaitées et voulues par les Comoriens. Rappelons que ce mouvement des avocats du barreau de Moroni fait suite à celui du barreau de Mutsamudu qui avait affiché son mécontentement contre les membres du conseil de l’ordre, dirigé par monsieur le bâtonnier Mzimba.





La marche Pacifique des avocats et leur motion remise au ministre sont l'expression du malaise ressenti par tous les auxiliaires de justice qui travaillent dans tous les tribunaux des Comores. Les États généraux de la justice préconisés et proposés par le président de la cour suprême des Comores auraient sans doute permis à ce corps malade de faire non seulement un diagnostic de ses graves dysfonctionnements mais également de dégager des solutions sérieuses pour y remédier durablement. Il serait regrettable, voire condamnable, de se servir des dysfonctionnements de notre justice dont les répercussions touchent notre profession, pour des règlements de comptes et pour assouvir des désirs personnels. Notre barreau est très jeune, il n'a pas encore une âme et souffre d'un déficit d’identité.





Les avocats, héritiers des valeurs et des vertus de cette belle et noble profession, sont seuls capables dans un esprit de conquête et profitant de sa vocation de potentiel contestataire des logiques de l'autoritarisme du pouvoir politique en place à Moroni, d’exiger et entraîner un mouvement démocratique qui aboutira à de grandes réformes de la justice et rétablira l'autorité judiciaire.





Le chemin vers les réformes et le changement de notre profession d’avocat est toutefois très long et difficile. C’est pourquoi le juge Brandeis disait «la lumière du soleil est le meilleur des désinfectants ». Le processus transitionnel de la société comorienne, marqué par l’engagement des Comoriens pour les droits et libertés individuelles, est une opportunité pour le barreau dont le rôle est très important dans l’affirmation de l’État de droit, le respect des droits fondamentaux et la garantie d’une justice efficace et indépendante au profit des justiciables.





Face à l’inévitable et légitime croissance des effectifs de notre profession aux Comores et la dégradation de la situation matérielle, il est normal que les avocats et les instances ordinales demandent au Ministère de mettre en œuvre une réforme et donner à la profession les moyens de la mettre en œuvre. La marche et la motion remise au Ministre ne doivent et ne peuvent pas être traduites comme une action d'hostilité à l'endroit de l'autorité ordinale de notre barreau.





Said Larifou