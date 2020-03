Coronavirus : Un premier mort en Afrique subsaharienne

Le premier décès lié au Covid-19 a été constaté dans la nuit du 18 mars au Burkina Faso, et il s'agit donc du premier en Afrique subs...

Le premier décès lié au Covid-19 a été constaté dans la nuit du 18 mars au Burkina Faso, et il s'agit donc du premier en Afrique subsaharienne, annonce l’AFP qui se réfère au coordonnateur national contre l'épidémie.





«Nous avons enregistré dans la nuit le décès d'une patiente de 62 ans, diabétique, qui était sous réanimation», a déclaré, cité par l’AFP, le professeur Martial Ouédraogo, coordonnateur de la réponse à l'épidémie de coronavirus dans ce pays du Sahel.





Sept nouveaux cas ont été enregistrés au Burkina, «ce qui porte le nombre de malades à 27, dont 15 femmes et 12 hommes», a-t-il poursuivi.





Un premier cas a été confirmé en dehors de la capitale Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, a précisé M.Ouédraogo.

Propagation du coronavirus en Afrique

Avec ces nouveaux cas au Burkina, rappelle l'agence de presse, le nombre total de cas de coronavirus s'élève à 576 dans toute l'Afrique (Afrique du nord et subsaharienne), dont 15 décès (six en Égypte, cinq en Algérie, deux au Maroc, un au Soudan et un au Burkina).





Le Burkina a décidé le 14 mars de fermer tous les établissements scolaires, et de suspendre jusqu'à fin avril manifestations et rassemblements publics et privés pour tenter d'endiguer la progression de l'épidémie.





