Coronavirus : Sensibilisation du personnel du Ministère des Affaires Étrangères sur les mesures à mettre en place

Sensibilisation du personnel du Ministère des Affaires Étrangères sur les mesures à mettre en place pour se préserver du Covid19.





Depuis une semaine, des mesures de prévention contre le Covid19 ont été mises en place. A l'entrée du Ministère, en plus des agents de sécurité, on peut voir une dame qui propose à tous les visiteurs une solution hydroalcoolique pour les mains. Bientôt, il y aura des fontaines d'eau, adaptation locale, et du savon pour qu'on puisse se laver les mains.





Le Ministre a demandé à ses collaborateurs plus de rigueur dans l'organisation du travail. Il les a invité à prévoir et à signaler les rdv au service du protocole et de la sécurité car désormais toute personne dont le rdv n'aurait pas été signalé à la sécurité ne pourra pas entrer au Ministère.





Pour les formalités administratives, le public devra passer par la porte arrière qui donne accès à un espace aménagé. Ils envisagent de réduire le nombre de visiteurs dans l'enceinte du ministère, voir même d'interdire l'accès de la mosquée aux personnes extérieures.





Un des collaborateurs a demandé qu'on fournisse un peu plus de moyens au personnel chargé de la propreté des locaux.





Le Ministre a demandé à ses collaborateurs de participer à la sensibilisation de la population dans leurs villages et quartiers. ©Hayba fm