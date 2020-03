Coronavirus : Préparer la résistance à l’invasion

Marché Volo volo de Moroni

CORONAVIRUS : SENSIBILISATION ET PRÉVENTION





A quelques exceptions près, chacun peut, à Moroni, se rendre compte de la non prise de conscience par la population du danger. Les gens sont agglutinés partout, dans la rue, au marché, dans l’administration, etc. On se serre la main sans la moindre retenue et on se gausse de ceux qui ne veulent pas le faire.





Le gouvernement déploie des efforts dans les médias publics. Conférence de presse, interventions à la télé et à la radio. Mufti est mis à contribution. C’est une excellente chose mais cela ressemble à de la propagande du pouvoir. D’où un faible impact dans les grandes villes. Il faudrait que la campagne prenne une dimension nationale.





L’opposition est entrain de dépasser ses tendances naturelles. Elle assimile de mieux en mieux que le danger de vie et de mort menace tout le monde sans frontière partisane. Elle doit être associée à la campagne. Les médias publics doivent les inviter sur le Coronavirus en évitant toute polémique stérile envers les gouvernants.





Les associations de la société civile, les personnalités crédibles tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution. Et il revient à ceux qui dirigent le pays de le permettre. L’union nationale contre le Coronavirus doit être concrète et visible pour produire un choc dans la population





Le pays est en phase de pré-invasion. Aucun cas détecté et confirmé jusqu’ici. Reste à savoir si cela reflète un fait ou bien si cela ne traduit pas l’absence de moyens de diagnostic. En tout cas nous devons apprendre des autres pays. La plupart ont attendu que l’incendie se déclenche au lieu de prévenir. Résultat le nombre de cas grave dépasse les capacités de grands pays qui ont des moyens et un système de santé conséquent. IL NOUS FAUT ANTICIPER.





Les quinzaines sont effectives et on doit saluer les efforts des autorités à offrir des conditions de confinement acceptables et à multiplier les capacités.





Préparer la résistance à l’invasion

C’est selon moi l’aspect principal aujourd’hui. On espère que l’on échappera à cette pandémie mais il nous faut néanmoins nous y préparer sérieusement. Le DG de l’OMS a parfaitement raison d’inviter les Africains à se prendre par la main pour éviter des catastrophes pire qu’en Europe ou en Asie.





De ce point de vue, tout le monde sait que le coronavirus sera importé aux Comores par des voyageurs de l’étranger, particulièrement de France comme c’est déjà le cas à Maore. IL FAUT ABSOLUMENT FERMER LES FRONTIÈRES. On croyait que la décision européennes de fermer l’espace Schengen s’appliquerait réellement mais il n’en est rien puisque les avions vont et viennent.





Nous devons au moins, prendre les mesures urgentes suivantes.





1- Doter le pays de moyens de diagnostics ou accélérer les capacités de le faire si les moyens font défaut





2- Créer dans chaque île le maximum de salle de réanimation indépendante pourvu de moyens d’assistance respiratoire, cinq, dix !?





3- Former avec diligence les soignants qui seront en première ligne et fournir à tout médecin des moyens de protection





4- Commencer un confinement modéré du style limiter les déplacements et les regroupements, différer les prières collectives dans les mosquées, organiser les services administratifs de sorte à éviter les regroupements dans des petits bureaux, limiter le nombre de passager dans les taxis et les bus, etc.





Idriss (19/03/2020)