Coronavirus à Mayotte : Le Ministre Msaidié répond aux accusations de Mme Voynet

Voynet avec le président Azali

La Directrice de l’agence régionale de santé à Mayotte, Mme Dominique Voynet avait déclaré au journal Zinfos974 de l'ile de La Réunion : "Je pense aussi au risque de voir arriver des kwassas porteurs de malades, dès lors qu’il sera clair que le système de santé comorien ne tient pas... Face à cette immense menace, on doit être aussi responsable que possible".



Des accusations infondées dont le ministre comorien de l'économie, Houmed Msaidié, tient à répondre : «Mme Voynet de grâce! Les personnes atteintes à Mayotte viennent de France et non d’un quelconque kwasa. Par contre des personnes fuient Mayotte à bord de kwasa à cause du virus. Conjuguons les efforts pour stopper le virus au lieu de faire de la politique politicienne.»