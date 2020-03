Coronavirus à Mayotte : Le danger lié aux expulsions vers Anjouan

A suivre nos "autorités" on reste pantois devant tant de légèreté.





Un autre cas d'infection a été confirmé à Maore. Il se dit et on a des raisons de le croire, que la France aurait expulsé de Maore plusieurs centaines de personnes vers Ndzuwani avec cela comporte d'exportation du virus dans les autres îles. Le Ministère ne serait-il pas au courant ? Va-t-il laisser les expulsions se poursuivre ? Ailleurs on voit les organisations régionales se réunir et chercher des parades communes. Qu'entreprend la COI ? A quoi sert-elle alors ?





Dans tous les pays, on s'efforce de multiplier les unités de soins respiratoires intensifs pour soigner les cas graves. Chez-nous, il y a peut-être une seule salle de réanimation à El Maarouf ? Que ferons-nous si des cas "émergent " comme on peut s'y attendre. Des interrogations fusent sur la protection des urgentistes qui vont se trouver aux premières loges ! Le Directeur d'El Maarouf s'est exprimé il y a peu devant les médias en se congratulant sans évoquer ces vrais questions.





Lorsqu'on prétend confiner les arrivées de France ! Comment est ce qu'on va faire face aux dizaines, voire plus de Comoriens arrivant de France? Le président se contente d'une formule : "on cherchera des endroits où les mettre" ? Est ce qu'on ne va pas ainsi créer des foyers de contamination ?





Il faut espérer une réaction plus responsable de la population : suivre les recommandations avancées en matière d'hygiène des mains, de distance entre les personnes, etc. Il faudrait penser aussi aux prières communes dont celle du vendredi, etc. Il faut limiter autant que faire se peut la contamination, prendre toutes les précautions, c'est notre seule voie de salut.





Mohamed Idriss