Coronavirus : Madagascar envisage la suspension des vols et la fermeture totale de ses frontières avec la France

Coronavirus : fermeture des frontières aux Français envisagée à Madagascar





En raison de la progression de l’épidémie en Europe, notamment en France





Un article publié hier par Madagascar Tribune explique qu’au niveau des autorités sanitaires de ce pays, une des questions posées est la fermeture des frontières à la France. En effet, Air France a transporté des passagers venant de régions contaminées alors qu’une note de l’administration interdit cela. De plus, la France est aujourd’hui un des pays les plus touchés par la maladie. « Nos hôpitaux n’auront pas la capacité pour accueillir la mise en quarantaine des ressortissants malgaches ou étrangers fuyant la France ou les autres foyers de propagation du virus », selon une source au ministère de la Santé publique.





« Décision difficile à prendre. La fermeture totale de nos frontières avec la France est délicate même si le coronavirus sévit dans ce pays et que le bilan s’alourdit de jour en jour.

Une réunion exceptionnelle de plusieurs acteurs et techniciens en charge de la lutte contre la propagation du Covid-19 s’est déroulée, [mardi]. Le but était de trouver des solutions pour éviter l’entrée de ce virus qui fait ravage dans plus de cent pays dans le monde à Madagascar. Le comité général opérationnel (CGO) qui se réunit chaque mardi est composé de techniciens émanant du ministère de la Santé publique, du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie, du ministère des Affaires étrangères ainsi que de la société civile.





Ce comité a proposé et voté la suspension épisodique des vols entre Madagascar et la France. Autrement dit, les vols seraient suspendus pendant une à deux semaines pour reprendre de nouveau durant un laps de temps à fixer et ainsi de suite, suivant les variations de la propagation du virus dans les pays européens, explique un membre de ce comité.





« La fermeture de nos frontières aux personnes en provenance de France et d’autres pays où sévit la maladie à coronavirus est inévitable. En général, notre capacité de résilience face à cette maladie est insuffisante en termes de moyens de prise en charge et de soins des malades. Si nous continuons à ouvrir nos frontières, nos hôpitaux n’auront pas la capacité pour accueillir la mise en quarantaine des ressortissants malgaches ou étrangers fuyant la France ou les autres foyers de propagation du virus », selon une source au ministère de la Santé publique.

Des mesures

La suspension des vols avec la France et la fermeture de nos frontières avec ce pays pendant plusieurs mois d’affilée sont défavorables et auraient un impact négatif sur notre économie. C’est pourquoi le débat que nous allons entamer avec les acteurs qui se réunissent aujourd’hui (ndlr : hier) promettra d’être ardu, avant qu’une solution idoine soit trouvée ». affirme notre source.

La solution votée hier par le CGO devra ce jeudi être rapportée au Comité national de coopération à qui reviendra la décision finale. »