Coronavirus : les Etats-Unis autorisent la chloroquine à l’hôpital

Le traitement, dont la prescription fait polémique en France, pourra être donné aux patients atteints du Covid-19, mais uniquement à l’hôpital.





La chloroquine arrive dans les hôpitaux américains. Le régulateur du médicament aux Etats-Unis (FDA) a autorisé dimanche, uniquement à l'hôpital, de donner aux patients contaminés par le coronavirus cette molécule ainsi que son dérivé l'hydroxychloroquine, traitements antipaludiques sur lesquels le président Donald Trump fonde les plus grands espoirs.





Dans un communiqué, le département de la Santé a indiqué que la FDA donnait son feu vert pour que ces traitements soient « distribués et prescrits par des médecins aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints du Covid-19, de manière adaptée, quand un essai clinique n'est pas disponible ou faisable ». Ce lundi, les Etats-Unis comptent plus de 140 000 cas et 2 489 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Un expert américain des maladies infectieuses, conseiller de Donald Trump sur le coronavirus, a lui évoqué ce dimanche, avec prudence, une fourchette de 100 000 à 200 000 morts potentiels aux Etats-Unis liés au Covid-19.