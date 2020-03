Coronavirus : L'École Française de Moroni ferme jusqu'au 24 mars

COVID-19 | Communiqué de l’Ecole Henri Matisse Chers parents, Suite à la réunion de concertation et d’information sur le COVID–19...

COVID-19 | Communiqué de l’Ecole Henri Matisse





Chers parents,





Suite à la réunion de concertation et d’information sur le COVID–19, qui s’est tenue ce jour à l’Ambassade de France à Moroni, nous vous informons que l’école française Henri Matisse SERA FERMÉE durant 14 JOURS à compter du 11 mars 2020, soit jusqu’au 24 mars 2020 inclus.





Durant cette période de 14 jours, les personnes ayant voyagé, ou ayant été en contact avec des personnes ayant voyagé, seront confinées à leur domicile et devront se conformer aux conseils d’hygiène en vigueur, se laver les mains très régulièrement (au moins 20 secondes, en insistant sur les entre-doigts), vérifier la température deux fois par jour, et, en cas de l’apparition de symptômes – fièvre, toux – appeler le point focal au sein de l’ambassade de France (dont le numéro vous sera communiqué très prochainement). Le port du masque vous sera recommandé lors de contacts – à réduire au minimum – avec des personnes extérieures.





Il s’agit là d’une mesure conservatoire basée sur le principe de précaution, destinée à protéger les familles et leurs enfants, de nombreux personnels et élèves de l’école ayant séjourné hors des Comores et dans des zones à risques durant ces vacances scolaires.





Pour rappel : aucun cas de COVID – 19 avéré n’a été relevé aux Comores à ce stade, il n’y a donc aucune raison de céder à la panique mais il est recommandé à tous, ayant voyagé dans les zones à risque ou pas, d’être vigilants et de se conformer aux mesures d’hygiène préconisées par l’OMS.





Des modalités de rattrapage et d’accès aux cours (notamment via Pronote et le CNED) vous seront proposées très rapidement.





La Direction de l’EFHM