Coronavirus : Le Président Azali Assoumani fait le point de la riposte

Le Président de la République Azali Assoumani a reçu à Beit-Salam les représentants du Corps diplomatique et des Organismes internationaux pour faire le point de la riposte au Coronavirus dans le monde et évaluer les mesures prises aux Comores pour combattre cette maladie.





Dans son allocution, le Président a dit souhaiter cette rencontre avec l’ensemble des ambassadeurs, des Représentants des pays frères et amis et de tous les partenaires au Développement, « pour qu’ensemble nous puissions faire le point et nous concerter sur les mesures prises et celles qui restent à prendre face à l’apparition et à la propagation du Coronavirus dans le monde.»





Le président a exprimé « la solidarité et la sympathie du peuple et du Gouvernement de l’Union des Comores, au Président de la République Populaire de Chine, Son Excellence Monsieur XI JINPING, au Gouvernement et à l’ensemble du peuple chinois dans leur détermination à contenir cette épidémie. »





Il a saisi l’occasion pour exprimer « également notre solidarité et notre sympathie aux peuples et aux autorités des pays frères et amis, qui ont déjà été touché par le Covid-19. »





« Aujourd’hui, selon les informations en notre possession, 89 pays et territoires sont touchés, parmi lesquels six (6) du continent Africain » a dit le Président.





Le Président affirme qu’« à l’heure actuelle, aucun cas n’a été enregistré en Union des Comores » toutefois, « la prévention et la surveillance s’avèrent absolument primordiales. »





Le Président salue l’action déjà engagé par le Ministère de la santé et remercie les partenaires pour la collaboration qui a permis de mettre en place les premières mesures notamment « la surveillance des points d’entrés dans le pays, la large diffusion des informations sur cette maladie dans les formations sanitaires et auprès des prestataires de service, la sensibilisation de la population, l’établissement d’un plan et d’une feuille de route pour la préparation, la prévention et la riposte en cas d’apparition du CoViD-19. »





La ministre de la santé, Loub Yacout Zaidou, s’est adressée aussi aux partenaires pour présenter l’état de la maladie dans le monde et les mesures déjà prises aux Comores, notamment l'élaboration d’un plan et d’une feuille de route pour la préparation, la prévention et la riposte contre le CoViD-19 et la mise en en quarantaine déjà de 19 passagers venant de la République Populaire de Chine.





Le représentant du Système des Nations-Unies aux Comores et celui de l’OMS et le représentant de la Banque mondiale ont pris la parole pour monter leur disponibilité à débloquer les fonds d’urgence pour appuyer les Comores dans leurs efforts pour lutter contre le Coronavirus.





L’Ambassadeur d’Arabie saoudite, doyen des ambassadeurs a également pris la parole pour annoncer les mesures prises dans son pays pour lutter contre la maladie notamment l’interdiction d’effectuer le petit pèlerinage à la Mecque. Il a également exprimé la disponibilité de son pays à soutenir les Comores. Beit salam