Coronavirus : La Tanzanie confirme son premier cas...4 cas supplémentaires au Rwanda

© FILBERT RWEYEMAMU - AFP

La Tanzanie a enregistré lundi son premier cas de coronavirus tandis que les gouvernements de ses voisins d'Afrique de l'Est prenaient de nouvelles mesures de fermeture des frontières ou des écoles face à la progression du nombre de cas dans la région.



La ministre tanzanienne de la Santé Ummy Mwalimu a indiqué lundi qu'une Tanzanienne de 46 ans avait été testée positive au coronavirus après être revenue d'un séjour en Belgique le 15 mars. La quadragénaire a été hospitalisé à Arusha (nord). La ministre a précisé que la patiente, qui avait côtoyé une personne infectée en Belgique, s'était présentée d'elle-même aux autorités sanitaires, le contrôle à l'aéroport n'ayant pas décelé de température élevée. "Il s'agit d'un cas importé et (l'état de santé de) la femme s'améliore et elle poursuit son traitement", a déclaré la ministre, ajoutant que les autorités allaient identifier les personnes avec qui elle était entrée en contact depuis son arrivée et les placer en quarantaine.



Fermeture des écoles et églises au Rwanda De son côté, le Rwanda voisin a annoncé quatre cas supplémentaires après avoir rapporté son premier samedi. Le ministère de la Santé a précisé dans un communiqué que l'un des nouveaux cas était un Rwandais de 30 ans "à Kigali, qui n'a pas voyagé dernièrement". Figurent également deux frères, l'un arrivé du Soudan du Sud le 6 mars et l'autre des Fidji via les États-Unis et le Qatar le 8 mars. Le quatrième patient venait de Londres. Tous ont été placés à l'isolement. Le Rwanda a ordonné la fermeture des écoles et des églises pour deux semaines et a interdit les concerts et les rassemblements de masse. La compagnie aérienne nationale Rwandair a annulé ses vols à destination de l'Inde, d'Israël et de la Chine.



L’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec quelque 100 millions d'habitants, a à son tour pris une série de mesures lundi, en suspendant notamment les grands rassemblements comme les compétitions sportives. Le pays compte officiellement cinq cas.



L'île Maurice, où le tourisme est un des piliers de l'économie, a annoncé qu'elle interdisait son territoire à quiconque a séjourné dans l'Union européenne, en la Suisse ou au Royaume-Uni ces 14 derniers jours. Cette restriction s'appliquait jusqu'à présent aux personnes ayant séjourné en Chine, Iran, Italie, Corée du Sud et Hong Kong. L'archipel de l'océan Indien n'a pas enregistré de cas de coronavirus pour le moment.



Il y a à ce jour 16 cas confirmés de coronavirus dans cinq pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya, qui en compte trois, a annoncé dimanche des mesures drastiques, notamment l'interdiction d'entrée sur le territoire de tout non-Kényan ou non-résident en provenance d'un pays touché par le coronavirus.



©Belga