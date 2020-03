Coronavirus en Italie : un record de près de 800 morts en 24 heures

793 personnes sont décédées du coronavirus en un jour et 6 557 nouveaux cas ont été recensés en Italie pour ce samedi 21 mars.

6 557 nouveaux cas

Evolution de la mortalité

20 février : 0 décès

21 février : 1 décès (+1)

22 février : 2 décès (+1)

23 février : 3 décès (+1)

24 février : 7 décès (+4)

25 février : 10 décès (+3)

26 février : 12 décès (+2)

27 février : 17 décès (+5)

28 février : 21 décès (+4)

29 février : 29 décès (+8)

1er mars : 34 décès (+5)

2 mars : 52 décès(+18)

3 mars : 79 décès (+27)

4 mars : 107 décès (+28)

5 mars : 148 décès (+41)

6 mars : 197 décès (+49)

7 mars : 233 décès (+36)

8 mars : 366 décès (+133)

9 mars : 463 décès (+97)

10 mars : 631 décès (+168)

11 mars : 827 décès (+196)

12 mars : 827 décès (+0)

13 mars : 1266 décès (+439)

14 mars : 1441 décès (+175)

15 mars : 1809 décès (+368)

16 mars : 2158 décès (+349)

17 mars : 2503 décès (+345)

18 mars : 2978 décès (+475)

19 mars : 3405 décès (+427)

20 mars : 4032 décès (+627)

21 mars : 4825 décès (+793)

L’Italie a enregistré samedi un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte le bilan à 4 825 personnes tuées par la pandémie de coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile.Les autorités italiennes ont annoncé 6 557 nouveaux cas positifs, un autre record inquiétant. La région de Milan, la Lombardie (nord), où les services de santé sont débordés, a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas. Les autorités lombardes ont demandé au chef du gouvernement Giuseppe Conte de prendre des "mesures plus coercitives", d’imposer de "nouvelles restrictions", plus sévères que l’interdiction de rassemblement et les strictes limitations des déplacements en vigueur depuis le 10 mars. "Le moment est arrivé de s’arrêter, mais de le faire vraiment", écrivent le maire de Bergame Giorgio Gori et le président de la province Gianfranco Gafforelli dans une lettre au Premier ministre.Pour se faire une idée de l'évolution de l'épidémie dans le pays le plus mortellement touché au monde, voici l'évolution du nombre total de morts et du nombre de morts supplémentaires chaque jour depuis le 20 février.Source : CSSE/John Hopkins UniversityPar SudOuest.fr avec AFP