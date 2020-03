Contre la corruption aux Comores





Nous opposons naturellement la corruption à la justice mais si l'amour entre les hommes disparaît, tromper autrui ou lui soutirer un pot-de-vin en dehors du service ou du commerce légaux devient la norme dans les échanges, c'est ainsi que la corruption remplace la justice.





L'amour est le seul remède contre la corruption aux Comores et dans le monde, chez les musulmans l'amour entre les croyants résulte de l'amour que les croyants vouent à leur Seigneur, ceux qui aiment Allah et le Prophète Muhammad avec sincérité sont liés par le même amour et le même attachement qu'ils ont à l'égard de leur religion.





Dans les communautés athées ou panthéistes, pour lutter contre la corruption, le peuple a besoin de diriger son amour vers la figure de la divinité commune en la personne de l'État ou de la patrie, en ceci la religion de l'État doit être assez forte et séduisante, comme le Rêve américain, la démocratie athénienne ou la continuation de la révolution française, le marxisme, ou encore le progrès, quelques uns de ces slogans chargés de plus de valeurs que de sens, avec lesquels les peuples scandent en chœur et s'y accrochent comme à une messe.





Si nous voulons instaurer la bonne gouvernance au sein des populations musulmanes commençons par inculquer l'amour d'Allah et Son Messager, de cette amour naîtra la vraie fraternité entre les croyants, et ainsi, la bonté et la justice domineront contre la corruption des mœurs et la corruption des lois.





S'il y avait de l'amour fraternelle on n'échangerait pas un emploi contre une chèvre ou contre le canapé; s'il y avait de l'amour on ne remplirait pas les poches d'un agent en échanges de son travail; s'il y avait de l'amour on ne priverait pas le droit d'un frère au profit d'un autre; s'il y avait de l'amour nous serions tous égaux devant les tribunaux...





Offrez-vous des cadeaux pour renforcer l'amour et l'affection des cœurs, mais si vous voyez dans un peuple, le passage de bahshish... vous aurez affaire à des hommes et des femmes qui sourient avec des cœurs de lions dans les poitrines.





Lorsque la corruption fait loi c'est la preuve que la sincérité et la foi en Allah font défauts, on aura beau prendre des mesures drastiques, tant que les croyants seront éloignés de l'amour et de la pratique de leur religion, la corruption sera la règle dans les nations musulmanes.





L'amour est le fondement de la religion et sans amour il ne peut y avoir ni justice ni piété, et ce n'est pas sans raison si la corruption et la sédition sont plus graves et plus dangereuses que le crime et le péché, car ceux-ci sont des conséquences de celles-là...





Aimons Allah et le Prophète Muhammad plus que nous-mêmes et plus que tout au monde, et la corruption disparaîtra de nos sociétés.





Muhammad Soidrouddyne HASSANE