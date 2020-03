Namke radhi bah on va trop loin ! Obliger un médecin à s'expliquer et s'excuser pour nous avoir mis en garde d'un danger ...

Namke radhi bah on va trop loin !





Obliger un médecin à s'expliquer et s'excuser pour nous avoir mis en garde d'un danger qui nous expose à une mort certaine ! On va trop loin, quand on sait que nos compatriotes ne respectent pas les consignes de sécurité et devant l'évidence d'une catastrophe.





Il ne se passe pas un jour sans que nos compatriotes annoncent sur ce réseau, le décès d'un proche et malgré le danger de contamination, il ne se passe pas un jour non plus sans que les même compatriotes publient les photos et vidéos de mariages et autres rassemblements, au détriment de leur vie et de celle des autres.





Nous autres comoriens avons un gros problème génétique! Nous sommes contre tout, y compris les consignes de sécurité. Combien de morts encore faut-il déplorer pour qu'enfin on change cette mentalité suicidaire ? Namke radhi bah coronavirus est plus fort que nous.





On se joue des hommes mais on ne se joue pas d'Allah ! Les comoriens sont entrain de se suicider et de provoquer la mort des autres, tout ça pour un plat de maele. Il y a 3 jours, la police parisienne a dû intervenir pour disperser des dizaines de nos compatriotes rassemblés dans un appartement pour célébrer un mariage "siri".





Lorsqu'un compatriote décède à la maison, la famille lui fait la toilette mortuaire avant d'appeler les urgences alors qu'on nous dit tous les jours que, même après la mort, cette maladie reste extrêmement contagieuse. Yezinu nde zilo ngnangu?





Par Daika Hamadi