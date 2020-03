Aux Anjouanais : Je me retire du FUDA...

Par la présente déclaration, je rends public mon retrait définitif du FUDA et exprime par la même occasion une vigoureuse dénonciation de ce groupe d'individus qui cherchent à tromper les Anjouanais.





Comme d'autres patriotes Anjouanais, j'avais adhéré à l'initiative de créer le FUDA afin d’appeler à l'unification de toutes les forces anjouanaises pour porter haut les intérêts bien compris d'Anjouan.





Il fallait pour cela mener un combat résolu contre la dictature actuelle qui écrase particulièrement les Anjouanais et ce, dans tous les secteurs de la vie, mais et surtout établir une orientation politique, un véritable programme politique et une vision globale de développement, autrement dit un projet pour Anjouan.





Force est de constater que le FUDA n'a rien fait de cela, il reste encore une coquille vide, c'est-à-dire sans cadre juridique ou statut légal. Il est devenu un machin de communiqués, se contentant de publier de déclarations lapidaires sur la situation politique, tout en se mettant honteusement à la remorque de l'opposition hégémonique de Ngazidja, regroupée dans le CNT.





Pour rappel, le CNT est le regroupent de tous ceux formant une opposition hypocrite ayant avalisé et légitimé les institutions illégales du dictateur Azali, par leur participation aux présidentielles de 2019 et ce, aux mépris des droits d’Anjouan.





Toute tentative de clarification idéologique et de structuration pour les intérêts d'Anjouan a été déboutée jusqu'à aboutir à l'épuration tout simplement des Anjouanais jugés gênants du FUDA.





La stratégie inavouée mais claire, est de rester toujours dans le système actuel de domination, c’est à dire : la concentration de tous les pouvoirs de décisions économiques, politiques et autres, entre les mains d’une seule personne ou à celles d’une clique, la centralisation de toutes les institutions d’Etat, de l’économie et autres organisations internationales à Ngazidja. Autrement dit le centralisme d’État qui nuit et ruine Anjouan depuis 45 ans.





Le FUDA s'efforce de passer pour un candidat crédible aux yeux des Wangazidja afin de pouvoir être un jour, un simple vassal à la place du calife.





Ainsi quand le FUDA revendique le tour d'Anjouan pour 2021, ce n'est nullement pour défendre une autonomie réelle des îles et donc d'Anjouan et encore moins pour défendre une souveraineté de gestion pour chaque île et des institutions adaptées à notre insularité. C'est tout simplement pour briguer la présidence qui devrait échoir à Anjouan et continuer une gestion des affaires contraire aux intérêts d’Anjouan.





Le FUDA n'est donc qu'une mystification menée par quelques individus pour tromper encore une fois les Anjouanais et sa place est nulle part ailleurs que dans les oubliettes de l'histoire.





Vive Anjouan dans la plénitude de ses prérogatives !

Vive l’État souverain d’Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR