Anjouan : Le Gouvernorat prône une administration plus performante et dynamique

Le Gouvernorat prône une administration plus performante et dynamique Ce mercredi 4 mars 2020, s’est tenue dans la salle de conférenc...

Le Gouvernorat prône une administration plus performante et dynamique





Ce mercredi 4 mars 2020, s’est tenue dans la salle de conférence de Dar-Nadjah une réunion d’information et de sensibilisation des responsables des administrations publiques de l’Île Autonome de Ndzuwani sur leur contribution dans cette période de bonne gouvernance et d’émergence.





Outre les directeurs des services et d’autres fonctionnaires, cette réunion a également vu la participation du Cabinet du Gouverneur et des Délégués.





Selon le Conseiller juridique du Gouverneur, Monsieur Bacari Saindou, le Gouvernorat de Ndzuwani prône une administration plus performante, plus dynamique, une administration qui va de l’avant dans cette période de bonne gouvernance et d’émergence.





Ceci dit, a-t-il ajouté, on va privilégier les projets dans les administrations, ce qui constitue une nouvelle approche de gestion à « résultats rapides et fiables » de l’administration de l’île, une nouvelle approche de la gouvernance dans les perspectives de l’émergence. Au clair, « il ne faut plus attendre plusieurs années pour obtenir les résultats escomptés » a-t-il précisé.





En conséquence, les responsables actuels doivent désormais collaborer avec les Assistants pour mettre en route une administration performante, a conclu le Conseiller juridique du Gouverneur.





Dar Nadjah